сегодня, 16:05
Инспектора ДПС наказали за нарушение правил дорожного движения
Сотрудник автоинспекции заплатил штраф.
Инспектор ДПС из Ельца привлечен к административной ответственности после проверки видеозаписи на Youtube-канале, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Ролик был снят на одном из перекрёстков в Ельце, где автомобиль ГИБДД проехал на красный сигнал светофора.
После того, как запись увидели сотрудники полиции, была проведена проверка. В действиях водителя патрульной машины увидели нарушения части 1 и 2 статьи 12.10 КоАП РФ. За это нарушение он был оштрафован на 1000 рублей.
Lvovich
13_14
Все нормально
Ну вот,ехал,
Очевидец