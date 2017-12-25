Инспектора ДПС наказали за нарушение правил дорожного движения

Сотрудник автоинспекции заплатил штраф.

Инспектор ДПС из Ельца привлечен к административной ответственности после проверки видеозаписи на Youtube-канале , сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ролик был снят на одном из перекрёстков в Ельце, где автомобиль ГИБДД проехал на красный сигнал светофора.

После того, как запись увидели сотрудники полиции, была проведена проверка. В действиях водителя патрульной машины увидели нарушения части 1 и 2 статьи 12.10 КоАП РФ. За это нарушение он был оштрафован на 1000 рублей.