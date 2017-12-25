Происшествия

сегодня, 16:05

Инспектора ДПС наказали за нарушение правил дорожного движения

5 985
#правила дорожного движения
Инспектора ДПС наказали за нарушение правил дорожного движения

Сотрудник автоинспекции заплатил штраф.

Инспектор ДПС  из Ельца привлечен к административной ответственности после проверки видеозаписи на Youtube-канале, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ролик был снят на одном из перекрёстков в Ельце, где автомобиль ГИБДД  проехал на красный сигнал светофора.

После того, как запись увидели сотрудники полиции, была проведена проверка. В действиях водителя патрульной машины увидели нарушения части 1 и 2 статьи 12.10 КоАП РФ. За это нарушение он был оштрафован на 1000 рублей.

5 985
#правила дорожного движения

Комментарии (5)

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Lvovich

11 минут назад
все правильно сделал , а кто если не мы их будем контролировать я тоже их прессую по всем статьям , что бы служили и выполняли все по регламенту . * вам оборотни в погонах
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13_14

20 минут назад
Стукачина
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Все нормально

45 минут назад
Ну вот,ехал,, Полностью с вами согласен.И стучать плохо.И дерьма среди гольцов еще много осталось.Тупиковая ситуация.Кто выложил стукачь (дерьмо),а кто нарушил на этом видео дважды дерьмо в погонах и нарушает.
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Ну вот,ехал,

сегодня, 16:25
Никому не мешал,я против стукачества,но так то и гайцы ко всякой хрени придираются ,бывает,тоже -от твоего нарушения никому ни холодно,ни жарко,а денюшку вынь и положь
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Очевидец

сегодня, 16:23
Я видел кто за мной на светофоре стоял, ты молод и ездить тебе долго не придется.
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