Общество

сегодня, 15:55

В Липецке в мороз, грязь и снег монтируют детскую площадку

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#благоустройство #ЖКХ
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В Липецке в мороз, грязь и снег монтируют детскую площадку

В департаменте ЖКХ винят недобросовестного подрядчика, которого пришлось менять.

В редакцию GOROD48 обратились читатели, которые пожаловались на то, что детскую площадку монтируют в мороз и снег.

- В Липецке минус 5, на дворе уже 24 декабря, третий день идёт снег, но по какой-то невиданной причине подрядная организация монтирует детскую площадку на бульваре Шубина, 13 прямо в снег и грязь, - сообщила GOROD48 ещё накануне Татьяна Антюшина. - Цемент из машины стынет, бордюрный камень укладывается на снежный покров. Бордюр кладут на смесь из грязи и цемента со снегом. Очевидно, что всё это просуществует не долго, а жаль — задумка очень хорошая!

Как сообщили GOROD48 в  управляющей компании «ОК Кантри», заказчиком работ у дома №13 по улице Шубина является мэрия Липецка в лице департамента ЖКХ.

Как рассказал GOROD48 председатель департамента ЖКХ Липецка Евгений Лепекин, причиной столь позднего по срокам ведения стал является недобросовестный исполнитель, предложивший самую низкую цену на торгах, но так и не выполнивший свои обязательства. В результате проведение работ на объекте пришлось переторговывать. Сейчас на объект зашёл новый подрядчик — детскую площадку на бульваре Шубина монтируют сразу 6 бригад из Тамбова.

- Я лично выезжаю на этот объект и контролирую ход работ, - отметил Евгений Лепекин. - Был там уже несколько раз. И там используются комплексы, которые позволяют проводить работы в зимнее время. Департамент ЖКХ Липецка даже получил по этому поводу консультации у экспертов-производителей. На следующий год работы перенести не смогли, поскольку они проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.

В пресс-службе департамента ЖКХ добавили, что работы уже в стадии завершения. Сроки сдвинулись по двум причинам: первая — это недобросовестный подрядчик, из-за которого пришлось искать нового, вторая — параллельно в этом году реализуется программа наказов избирателей, поэтому завод-изготовитель сдвинул сроки поставки. Также там ещё раз отметили, что производить монтаж в снег позволяют применяемые технологии.

- Департамент ЖКХ держит руку на пульсе, в курсе о существующей некоторой задержке в графике производства работ по благоустройству двора на Шубина, 13, - отметили в пресс-службе. - Ситуация сложилась в связи с недобросовестностью подрядчика, который не смог выполнить свои обязательства в установленные сроки, мы были вынуждены расторгнуть контракт, и в срочном порядке искать ему замену. В связи с этим сроки несколько увеличились. Новый подрядчик выполняет все необходимые работы, погодные условия на качестве не сказываются, т.к. при монтаже используются специальные цементные смеси. Более того, у всех объектов имеются гарантийные сроки на разные виды работ, в период которых подрядчик обязан устранить выявленные нарушения.
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#благоустройство #ЖКХ
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Комментарии (20)

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Хоть сцы в глаза этим...

16 минут назад
Вот ведь ворье -пилильщики.
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Выборы 2018

29 минут назад
В Москве прошел II съезд Национально-патриотических сил России, на котором делегаты подвердили кандидатуры кандидатов в Президенты России: 1. Боглаев Владимир Николаевич, 2. Болдырев Юрий Юрьевич, 3. Грудинин Павел Николаевич, 4. Квачков Владимир Васильевич, 5. Соболев Виктор Иванович. Так же для выдвижения кандидатов со стороны КПРФ, съезд высказал свои препочтения, рекомендовав следующие кандидатуры: Болдырева Юрия Юрьевича - на пост Президента России Грудинина Павла Николаевича - на пост Председателя Правительства России Създ поручил Филину Владимиру Ивановичу возглавить руководство Предвыборным штабом. Съезд предоставил ПДС НПСР совместно с командой Народных лидеров временное делегирование полномочий съезда по согласованию новых членов в федеральный список Народных лидеров и приостановление их полномочий. Обсуждение и голосование по предложению ПДС НПСР и команды Народных лидеров по кандидату в Президенты России
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***

45 минут назад
Липецк живет не только в жопе, но и делает все через это же место
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Вопросик

55 минут назад
консультации у экспертов-производителей, Лепекин, а я специальный бык-оплодотворитель , веришь ,нет ?!
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Вопросик

сегодня, 16:28
Можно было деньги распределить , где то ограду сделать , где то парковочный карман , где опилить деревья , так нет , эти чмыри специально так всё затянули ! образины-специальные !
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Вопросик

сегодня, 16:26
Конец года, я штук шесть копеечных просьб им послал в марте , сделать благоустройство , так денег нет, ответили ! А теперь специальные отмазки лепят - отродье продажно-специальное !
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Вопросик

сегодня, 16:24
специальные тамбовские бригады - издалека похожи на специальных Азиатских пришельцев ! Лепекин в Среднюю Азию будет претензии слать, ишак-гробовщик !
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Конец года

сегодня, 16:23
Надо срочно освоить бабло!
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Ничего!

сегодня, 16:22
Одного вон уже обыскивают! И за этими придут скоро!
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Вопросик

сегодня, 16:17
поправка , с Лепекинской рожи и жопы !
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