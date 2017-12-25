В Липецке в мороз, грязь и снег монтируют детскую площадку

В департаменте ЖКХ винят недобросовестного подрядчика, которого пришлось менять.

В редакцию GOROD48 обратились читатели, которые пожаловались на то, что детскую площадку монтируют в мороз и снег.



- В Липецке минус 5, на дворе уже 24 декабря, третий день идёт снег, но по какой-то невиданной причине подрядная организация монтирует детскую площадку на бульваре Шубина, 13 прямо в снег и грязь, - сообщила GOROD48 ещё накануне Татьяна Антюшина. - Цемент из машины стынет, бордюрный камень укладывается на снежный покров. Бордюр кладут на смесь из грязи и цемента со снегом. Очевидно, что всё это просуществует не долго, а жаль — задумка очень хорошая!



Как сообщили GOROD48 в управляющей компании «ОК Кантри», заказчиком работ у дома №13 по улице Шубина является мэрия Липецка в лице департамента ЖКХ.



Как рассказал GOROD48 председатель департамента ЖКХ Липецка Евгений Лепекин, причиной столь позднего по срокам ведения стал является недобросовестный исполнитель, предложивший самую низкую цену на торгах, но так и не выполнивший свои обязательства. В результате проведение работ на объекте пришлось переторговывать. Сейчас на объект зашёл новый подрядчик — детскую площадку на бульваре Шубина монтируют сразу 6 бригад из Тамбова.



- Я лично выезжаю на этот объект и контролирую ход работ, - отметил Евгений Лепекин. - Был там уже несколько раз. И там используются комплексы, которые позволяют проводить работы в зимнее время. Департамент ЖКХ Липецка даже получил по этому поводу консультации у экспертов-производителей. На следующий год работы перенести не смогли, поскольку они проходят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.



В пресс-службе департамента ЖКХ добавили, что работы уже в стадии завершения. Сроки сдвинулись по двум причинам: первая — это недобросовестный подрядчик, из-за которого пришлось искать нового, вторая — параллельно в этом году реализуется программа наказов избирателей, поэтому завод-изготовитель сдвинул сроки поставки. Также там ещё раз отметили, что производить монтаж в снег позволяют применяемые технологии.



- Департамент ЖКХ держит руку на пульсе, в курсе о существующей некоторой задержке в графике производства работ по благоустройству двора на Шубина, 13, - отметили в пресс-службе. - Ситуация сложилась в связи с недобросовестностью подрядчика, который не смог выполнить свои обязательства в установленные сроки, мы были вынуждены расторгнуть контракт, и в срочном порядке искать ему замену. В связи с этим сроки несколько увеличились. Новый подрядчик выполняет все необходимые работы, погодные условия на качестве не сказываются, т.к. при монтаже используются специальные цементные смеси. Более того, у всех объектов имеются гарантийные сроки на разные виды работ, в период которых подрядчик обязан устранить выявленные нарушения.

