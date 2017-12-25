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сегодня, 15:49
ГИБДД подтвердила гибель четырех человек в результате ДТП с автобусом в Москве
По последним данным, число погибших в результате наезда автобуса на толпу погибли пять человек, еще восемь пострадали.
Пять человек погибли и еще восемь получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом, въехавшим в подземный переход возле метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в центре экстренной медицинской помощи.
В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт гибели четырех человек в результате съезда рейсового автобуса в подземный пешеходный переход в Москве.
Как сообщил в источник в экстренных службах, автобус принадлежал транспортной компании из подмосковного Одинцова. "Это рейсовый автобус ЛиАЗ, принадлежащий Одинцовской транспортной компании", - сказал собеседник.
В понедельник в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость.
Как сообщили в центре экстренной медицинской помощи, в ДТП пострадали восемь человек.
Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в результате аварии, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Вертолет эвакуировал одного из пострадавших в ДТП с автобусом.
В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт гибели четырех человек в результате съезда рейсового автобуса в подземный пешеходный переход в Москве.
Как сообщил в источник в экстренных службах, автобус принадлежал транспортной компании из подмосковного Одинцова. "Это рейсовый автобус ЛиАЗ, принадлежащий Одинцовской транспортной компании", - сказал собеседник.
В понедельник в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость.
Как сообщили в центре экстренной медицинской помощи, в ДТП пострадали восемь человек.
Власти Москвы оказывают срочную помощь пострадавшим в результате аварии, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Вертолет эвакуировал одного из пострадавших в ДТП с автобусом.