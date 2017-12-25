В России
сегодня, 15:43
Автобус въехал в подземный пешеходный переход в Москве
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Жертвами стали пять человек
Страшная авария произошла сегодня на западе Москвы. Автобус въехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар», протаранив толпу людей, - сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По уточненной информации, погибли пять человек. Еще восемь пострадали, сейчас им оказывается медицинская помощь. На месте аварии работают представители экстренных служб, спасатели, пожарные, также на место выехали 10 машин скорой помощи. Создан штаб по ликвидации последствий аварии. На место ДТП вылетел вертолет санитарной авиации для эвакуации тяжело пострадавших.
На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: либо автобус "подрезали", либо у него отказали тормоза.
По уточненной информации, погибли пять человек. Еще восемь пострадали, сейчас им оказывается медицинская помощь. На месте аварии работают представители экстренных служб, спасатели, пожарные, также на место выехали 10 машин скорой помощи. Создан штаб по ликвидации последствий аварии. На место ДТП вылетел вертолет санитарной авиации для эвакуации тяжело пострадавших.
На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: либо автобус "подрезали", либо у него отказали тормоза.
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