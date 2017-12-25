Происшествия

сегодня, 15:34

В доме гендиректора АО «Свой дом» прошли обыски

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#обыск
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Возможно, они связаны с уголовным делом гендиректора ЛИКа Валерия Клевцова.

Как сообщили GOROD48 в правоохранительных органах, в особняке гендиректора АО «Свой дом» Владимира Тучкова прошли обыски.

К сожалению, получить какие-то сведения у Владимира Тучкова GOROD48 не удалось: сейчас он находится в кардиологическом отделении Липецкой областной клинической больницы и не стал отвечать на телефонный звонок.
2184
#обыск
1

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