Происшествия
сегодня, 15:34
В доме гендиректора АО «Свой дом» прошли обыски
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Возможно, они связаны с уголовным делом гендиректора ЛИКа Валерия Клевцова.
Как сообщили GOROD48 в правоохранительных органах, в особняке гендиректора АО «Свой дом» Владимира Тучкова прошли обыски.
К сожалению, получить какие-то сведения у Владимира Тучкова GOROD48 не удалось: сейчас он находится в кардиологическом отделении Липецкой областной клинической больницы и не стал отвечать на телефонный звонок.
К сожалению, получить какие-то сведения у Владимира Тучкова GOROD48 не удалось: сейчас он находится в кардиологическом отделении Липецкой областной клинической больницы и не стал отвечать на телефонный звонок.
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