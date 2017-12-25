Мэрия не пустит маршрутку в «Университетский»

График движения автобуса №343 решили оставить прежним.

Департамент транспорта администрации Липецка дал обстоятельный ответ на предложения пользователя «Портала неравнодушных» Елены Качановой продлить маршрут следования автобуса №343 до микрорайона «Университетский». Чиновники оценили возможный эффект от перемен и отказались от реализации инициативы.



- На сегодняшний день протяженность данного маршрута составляет 27,1 км в одном направлении и, в соответствии с утвержденным расписанием, обслуживается 12 автобусами ежедневно с интервалами движения от 11 до 22 минут. Департаментом транспорта администрации города Липецка разработан проект расписания данного маршрута с учетом его продления. В случае выполнения указанного мероприятия его протяженность увеличится на 5 км в одном направлении, что повлечет значительное увеличение интервалов движения и вызовет справедливые жалобы пассажиров. Кроме того, по результатам проведенных обследований пассажиропотока, на данном маршруте отмечена максимальная наполняемость транспортных средств в часы пиковой нагрузки. В связи с вышеизложенным, продление указанного маршрута до микрорайона «Университетский» значительно ухудшит качество обслуживания пассажиров, пользующихся им в настоящее время, - значится в ответе мэрии Липецка.



Вместе с этим чиновники указали, что департаментом транспорта администрации города Липецка прорабатываются иные варианты повышения качества транспортного обслуживания микрорайона «Университетский». Так, рассматривается вопрос продления маршрута автобуса №308 «19 микрорайон — пл.Металлургов». Это должно обеспечить транспортную связь микрорайона «Университетский» с улицей Катукова, проспектом Победы, улицей Неделина, или маршрута № 348 «ул.Кривенкова - АС «Сокол», который обеспечит транспортное сообщение с улицей Катукова, Октябрьским рынком.