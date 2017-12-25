Общество

сегодня, 15:25

Мэрия не пустит маршрутку в «Университетский»

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#автобус #маршрут #инициатива
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Мэрия не пустит маршрутку в «Университетский»

График движения автобуса №343 решили оставить прежним.

Департамент транспорта администрации Липецка дал обстоятельный ответ на предложения пользователя «Портала неравнодушных» Елены Качановой продлить маршрут следования автобуса №343 до микрорайона «Университетский». Чиновники оценили возможный эффект от перемен и отказались от реализации инициативы.

- На сегодняшний день протяженность данного маршрута составляет 27,1 км в одном направлении и, в соответствии с утвержденным расписанием, обслуживается 12 автобусами ежедневно с интервалами движения от 11 до 22 минут. Департаментом транспорта администрации города Липецка разработан проект расписания данного маршрута с учетом его продления. В случае выполнения указанного мероприятия его протяженность увеличится на 5 км в одном направлении, что повлечет значительное увеличение интервалов движения и вызовет справедливые жалобы пассажиров. Кроме того, по результатам проведенных обследований пассажиропотока, на данном маршруте отмечена максимальная наполняемость транспортных средств в часы пиковой нагрузки. В связи с вышеизложенным, продление указанного маршрута до микрорайона «Университетский» значительно ухудшит качество обслуживания пассажиров, пользующихся им в настоящее время, - значится в ответе мэрии Липецка.

Вместе с этим чиновники указали, что департаментом транспорта администрации города Липецка прорабатываются иные варианты повышения качества транспортного обслуживания микрорайона «Университетский». Так, рассматривается вопрос продления маршрута автобуса №308 «19 микрорайон — пл.Металлургов». Это должно обеспечить транспортную связь микрорайона «Университетский» с улицей Катукова, проспектом Победы, улицей Неделина, или маршрута № 348 «ул.Кривенкова - АС «Сокол», который обеспечит транспортное сообщение с улицей Катукова, Октябрьским рынком.
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#автобус #маршрут #инициатива
2

Комментарии (8)

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Чмосквичу

17 минут назад
Так там и живет вся лимита колхозная...они на эту природу в детстве нагляделися...вот и нихай живут...
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Меламуд Э,О,

19 минут назад
А почему про Тучкова В,В все убрали.приказ с верху,ОБОСР,,,СЬ журналики,
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Чмосквич

27 минут назад
Ваши новые микрорайоны это гетто из домов, домов и домов. Вечером и прогуляться выйти не захочется. А вот в центре, дома хоть и 5-ти этажные, зато простору много, деревьев, зелени, там вот живут а не существуют на 10 этаже..
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.

сегодня, 16:17
ГОЛОСУЕМ ЗА ПРОДЛЕНИЕ 315 МАРШРУТА до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html
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skrip

сегодня, 16:11
Товарисчи проживающие на Руднике.Вы хотите свою боль переложить на плечи автопредприятий.Не надо путать своих баранов с государственными.
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ВЛАСТИ

сегодня, 15:49
НА РУДНИКАХ ДОЛЖНА БЫТЬ СВОЯ БОЛЬ, А ТО ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ ПОДНИМУТСЯ.
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Егор

сегодня, 15:43
Уважаемые власти города и департамент транспорта от меня и всех жителей Пос Сырского просим продлить автобусы №24 №24а №315 №345 до Переезда для комфортной транспортной доступности жителей.
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Егор

сегодня, 15:41
На Сырском Руднике тоже есть своя боль автобусы №24№24а№315№345 имеется возможность продление на 1 остановку до ул Юношеская для улучшения транспортной доступности Пос Сырский но почему то не продлевают вот одна из идей http://narodportal.ru/idea/view/idofdvo.html Подведенный итог обсуждения Глава администрации города Липецка Ответ от 09.2017 Инициатива планируется к реализации. Почему бы не продлить уже сейчас ???? что же люди пешком ходят и дороги там хорошие и остановку есть организовать разворот можно на против гаражей ул Юношеская №24 ост Переезд/ул Юношеская.
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