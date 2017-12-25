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Путин назначил врио главы Воронежской области мэра Воронежа Гусева‍

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#Путин #Воронеж #мэр #Гусев #Гордеев #отставка
Путин назначил врио главы Воронежской области мэра Воронежа Гусева‍

Глава государства принял отставку губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Воронежской области мэра Воронежа Александра Гусева, - сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области", — говорится в указе.

Путин принял отставку по собственному желанию воронежского губернатора Алексея Гордеева.

Сам Алексей Гордеев назначен полномочным представителем Президента в Центральном федеральном округе.

Владимир Путин подписал Указ "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе".

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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#Путин #Воронеж #мэр #Гусев #Гордеев #отставка

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