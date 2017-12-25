В тренировках «Металлурга» принимает участие представитель «Ливерпуля» (ФОТО)

Наши футболисты самостоятельно поддерживают форму даже во время отдыха.

Мы уже не раз писали, что футболистам «Металлурга» в отпуске не сидится дома. Как только декабрьский снежок скрыл под собой грязь, возобновились и самостоятельные тренировки «красно-черных» на искусственном поле за Южной трибуной Центрального стадиона.

Занятия эти – дело добровольное, но большинство футболистов стараются их не пропускать: и в январе будет проще входить в тренировочный ритм, когда команда официально выйдет из отпуска, и футбол, как говорится, не отпускает.

Евгений Фролов, Вениамин Баязов, Александр Ульянчев и другие с энтузиазмом штурмовали ворота друг друга, когда мы навестили один из междусобойчиков. Голкипер Иван Скрипник решил сменить амплуа и продуктивно действовал в нападении. Тем более что в «рамке» ему нашлась достойная замена в лице нестареющего 63-летнего массажиста команды Юрия Горнякова.







Администратор и ветеран «Металлурга» Виктор Кукин в игре с действующими игроками, как всегда, отличался солидностью надежностью.

Принимают участие в тренировках и другие представители «футбольного люда» - например, 33-летний выпускник СДЮШОР «Металлург» Сергей Григорьев, ныне клавишник уже получившей определенную известность в музыкальных кругах группы «Ливерпуль».







Футболисты собираются на стадионе по несколько раз в неделю: в этом режиме они будут поддерживать форму до второй половины января, когда у «Металлурга» начнутся официальные домашние сборы.

Ну и конечно не стоит забывать о подготовке к «Новогоднему Кубку», который пройдет на этом же поле 31 декабря с участием бывших и действующих футболистов «Металлурга», команды тренеров ДЮСШ, административного состава клуба и болельщиков. Кстати, подать заявку на участие в турнире и выйти на поле против своих кумиров пока еще не поздно.