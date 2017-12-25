Чтение вдохновляет: победители «Читающего Липецка» получили литературные новинки



Накануне новогодних каникул любителей книг – победителей различных конкурсов проекта «Читающий Липецк» - пригласили на праздничную встречу: литературный вечер стал ярким обрамлением для награждения самых активных участников.



Награждение победителей различных творческих конкурсов в рамках проекта «Читающий Липецк» прошло в управлении молодежной политики Липецкой области. Этот фестиваль, который реализуется по инициативе областного управления по делам печати, телерадиовещания и связи, объединил любителей книг в четвертый раз.

Организаторы постарались охватить все площадки, которые дарят встречу со словом. Так, в Липецкой областной универсальной научной библиотеке книголюбы могли пообщаться с писателями – местными и столичными авторами. Традиция общения в прямом эфире продолжилась в телеэфире и на радиоволнах ряда региональных программ: здесь проходили викторины и конкурсы. Не остались без внимания социальные сети. Это позволило привлечь к участию в проекте читателей всех возрастов – от дошкольников, которые только вступают в мир литературы с родительской помощью, до тех, чей читательский стаж насчитывает несколько десятков лет.

Открывая литературный праздник, заместитель руководителя управления по делам печати, телерадиовещания и связи Руслана Левыкина отметила: сегодня нет дефицита информации, но есть дефицит умения ее фильтровать. Потому так важно пропагандировать привычку к чтению.

- Интернет породил целое поколение, которое считает, что знание букв на клавиатуре компьютера и есть умение читать. Однако чтение – это не только способность составить слова из комбинации букв. В первую очередь это возможность познакомиться с чужим опытом посредством литературных образов, а при необходимости – воспользоваться им. Чтение художественной литературы помогает развивать образное и логическое мышление, умение критически мыслить. Потому мы в управлении по делам печати, телерадиовещания и связи решили организовать этот проект, который помог бы сохранить любовь к чтению.

После официальной части наступило время подарков. Первыми свои призы – книги – получили юные художники, которые представили работы в рамках конкурса на лучшую иллюстрацию своего любимого литературного произведения. Здесь свои таланты продемонстрировали дошкольники и школьники. Литературные новинки 2016-17 года получили победители радио- и телевикторин, самые активные блогеры. Праздничное настроение создавали вокальные номера, зарисовки разговорного жанра, поэтические выступления, импровизации, а также блиц-викторины, за участие в которых также ждал подарок – книга.







