47-летний липчанин пять раз похищал из магазинов коньяк и икру

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку совместно с оперативниками городского управления установлена личность предполагаемого участника серии краж из магазинов в Липецке и Липецком районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, неработающий 47-летний житель областного центра подозревается в пяти кражах.



Полицейские установили, что в начале декабря подозреваемый по ночам проникал в помещения магазинов и похищал коньяк и красную икру. Изъято 6 бутылок коньяка и около 60 банок икры. В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Кража», проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.