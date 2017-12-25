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сегодня, 14:33

47-летний липчанин пять раз похищал из магазинов коньяк и икру

3 985
#кража
47-летний липчанин пять раз похищал из магазинов коньяк и икру

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД России по Липецку совместно с оперативниками городского управления установлена личность предполагаемого участника серии краж из магазинов в Липецке и Липецком районе. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, неработающий 47-летний житель областного центра подозревается в пяти кражах.

Полицейские установили, что в начале декабря подозреваемый по ночам проникал в помещения магазинов и похищал коньяк и красную икру. Изъято 6 бутылок коньяка и около 60 банок икры. В настоящее время, в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Кража», проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательств.
3 985
#кража

Комментарии (3)

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ДНР

43 минуты назад
Губа не дура приготовился к Новому Году -но икры многовато стащил .
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Нонка

сегодня, 16:05
Сбор и закрепление доказательств -растянули по карпаративам Лично езжу и дегустирую а мужику то -сидеть и тубик ловить Итак с наступающим
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По ночам

сегодня, 15:34
Проникал в магазин и похищал коньяк и икру......Какой-то цырк! Чё за магазин?
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