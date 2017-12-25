Почтальон оставила женщину без пенсии

Женщину отправили под суд.

Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы в растрате с причинением значительного ущерба. На скамье подсудимых оказалась почтальон.



Как указано в материалах суда, женщина работала почтальоном с 2015 года. В ее обязанности, кроме прочего, входила доставка адресатам пенсий и пособий. За их счет почтальон и улучшила свое материальное положение. В сентябре женщина не донесла до адресата пенсию в 23 155 рублей 85 копеек.



В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, согласившись с предъявленным ей обвинением. Материальный ущерб женщина уже возместила. Суд признал смягчающими обстоятельствами положительную характеристику по месту жительства, а также нахождение на иждивении трёх несовершеннолетних детей.



Суд признал женщину виновной в растрате и вынес ей наказание в виде шести месяцев условного лишения свободы без ограничения свободы.