Происшествия
сегодня, 14:25
Почтальон оставила женщину без пенсии
Женщину отправили под суд.
Чаплыгинский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы в растрате с причинением значительного ущерба. На скамье подсудимых оказалась почтальон.
Как указано в материалах суда, женщина работала почтальоном с 2015 года. В ее обязанности, кроме прочего, входила доставка адресатам пенсий и пособий. За их счет почтальон и улучшила свое материальное положение. В сентябре женщина не донесла до адресата пенсию в 23 155 рублей 85 копеек.
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, согласившись с предъявленным ей обвинением. Материальный ущерб женщина уже возместила. Суд признал смягчающими обстоятельствами положительную характеристику по месту жительства, а также нахождение на иждивении трёх несовершеннолетних детей.
Суд признал женщину виновной в растрате и вынес ей наказание в виде шести месяцев условного лишения свободы без ограничения свободы.
Как указано в материалах суда, женщина работала почтальоном с 2015 года. В ее обязанности, кроме прочего, входила доставка адресатам пенсий и пособий. За их счет почтальон и улучшила свое материальное положение. В сентябре женщина не донесла до адресата пенсию в 23 155 рублей 85 копеек.
В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину, согласившись с предъявленным ей обвинением. Материальный ущерб женщина уже возместила. Суд признал смягчающими обстоятельствами положительную характеристику по месту жительства, а также нахождение на иждивении трёх несовершеннолетних детей.
Суд признал женщину виновной в растрате и вынес ей наказание в виде шести месяцев условного лишения свободы без ограничения свободы.
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