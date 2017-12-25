Происшествия
вчера, 22:31
В ДТП с пассажирским автобусом пострадали четыре человека
Всего в Липецк на автобусе ехали 29 человек.
В ДТП с участием пассажирского автобуса "ПАЗ" у села Малый Хомутец Добровского района пострадали четыре человека.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автобус выполнял рейс "Ратчино - Липецк". Всего в салоне находилось 29 человек. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и ГИБДД Добровского района. В качестве одной из основных причин ДТП рассматриваются погодные условия.
Напомним, что авария произошла сегодня в 19:15. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. На месте аварии работали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автобус выполнял рейс "Ратчино - Липецк". Всего в салоне находилось 29 человек. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и ГИБДД Добровского района. В качестве одной из основных причин ДТП рассматриваются погодные условия.
Напомним, что авария произошла сегодня в 19:15. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. На месте аварии работали спасатели.
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