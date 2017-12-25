Происшествия

вчера, 22:31

В ДТП с пассажирским автобусом пострадали четыре человека

26 1932
#ДТП #автобус
5
В ДТП с пассажирским автобусом пострадали четыре человека

Всего в Липецк на автобусе ехали 29 человек.

В ДТП с участием пассажирского автобуса "ПАЗ" у села Малый Хомутец Добровского района пострадали четыре человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, автобус выполнял рейс "Ратчино - Липецк". Всего в салоне находилось 29 человек. На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и ГИБДД Добровского района. В качестве одной из основных причин ДТП рассматриваются погодные условия.

Напомним, что авария произошла сегодня в 19:15. Транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. На месте аварии работали спасатели. 
26 1932
#ДТП #автобус
5

Комментарии (26)

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Зав. отд. 8мк—н.

сегодня, 02:13
Обратилось 5 чел, со средней степенью тяжести, всем оказана помощь и отпущены домой. Повезло что серьезно ни кто не пострадал.
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Позвонок

сегодня, 02:10
Позвонок не переживай до свадьбы заживет, зато Новый год дома встретишь.
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Совхоз им Ленина

сегодня, 02:07
С водителем ни чего, а вот Добровскому муспату по уборке * -ц, а то после аварии понаехали дорогу чистить, молодцы!!!!!
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Авто

сегодня, 01:30
Что же теперь будет с водителем?
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Свят

сегодня, 01:27
Посожир , у тебя ещё и с грамматикой проблемки, и со смыслом жизни, а так со смещениями позвонков живут люди
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Пассажир

сегодня, 01:21
Куняш, он во время приехал, он прежде чем приехать в ратчино он заежает в путятино!
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Посожир

сегодня, 01:17
Слаш да водител пи**р куда он неся там сидели 2-3 мальенких детей он летел 90-100 еще до этого жопу подкидовало, а вадительу пох он ходил деньги с проезда союерал ушлепок в этоге у меня смещение верхнего позвонка отбит копчик
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Ленавидела

сегодня, 01:16
Дорожники мудаки, за дорогой вообще не следят
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Александр пассажир

сегодня, 01:11
В травме на 8 - м вместе со мной было 10 чел, с разными травмами( переломы,порезы и сотрясения
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Рита

сегодня, 00:57
На такой дороге занести может при любой скорости. Людям выздоровления. Водителю терпения и сил
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