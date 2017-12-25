вчера, 17:12
В Москве на несанкционированную акцию Яшина пришли около 300 человек
Количество участников несогласованного мероприятия в Лермонтовском сквере в Москве составило около 300 человек, в отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.
- Мероприятие признано судом незаконным. В месте проведения находилось около 300 человек, из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры. В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.
Ранее префектура ЦАО отказала главе совета депутатов района Красносельский Илье Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратура Москвы выдвинула Яшину предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию. МВД попросило горожан воздержаться от участия в несанкционированной акции. В соответствии с законом правоохранительные органы примут необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия, отметили в столичном главке МВД.