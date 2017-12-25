В России

вчера, 17:12

В Москве на несанкционированную акцию Яшина пришли около 300 человек

334
#Москва #митинг #Яшин
В Москве на несанкционированную акцию Яшина пришли около 300 человек

Количество участников несогласованного мероприятия в Лермонтовском сквере в Москве составило около 300 человек, в отношении организаторов собран материал об административном правонарушении.

Согласно данным ГУ МВД России по Москве, порядка 300 человек пришли на публичное мероприятие, проходившее 24 декабря 2017 года в Лермонтовском сквере.

- Мероприятие признано судом незаконным. В месте проведения находилось около 300 человек, из которых примерно половина – представители СМИ и блогеры. В отношении организаторов мероприятия собран материал об административном правонарушении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее префектура ЦАО отказала главе совета депутатов района Красносельский Илье Яшину в проведении акции в Лермонтовском сквере в связи с несоблюдением срока подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов. Прокуратура Москвы выдвинула Яшину предостережение об административной ответственности, если он проведет несогласованную акцию. МВД попросило горожан воздержаться от участия в несанкционированной акции. В соответствии с законом правоохранительные органы примут необходимые меры по пресечению указанного несогласованного мероприятия, отметили в столичном главке МВД.










334
#Москва #митинг #Яшин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram опасным прецедентом‍
#Володин #Кадыров #Instagram
Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram опасным прецедентом‍

вчера, 14:19

В России
На Ямале при пожаре в жилом доме погибли трое детей
#Ямал #пожар
На Ямале при пожаре в жилом доме погибли трое детей

вчера, 13:43

В России
СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Коми
#ДТП #Коми
СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Коми

вчера, 12:46

В России
Стюардесса выпала из самолета в столичном аэропорту
#Внуково #самолет #аэропорт
Стюардесса выпала из самолета в столичном аэропорту

вчера, 12:42

В России
Пушков прокомментировал заявления Меркель и Макрона по СЦКК
#Меркель #Пушков #Макрон
1
Пушков прокомментировал заявления Меркель и Макрона по СЦКК

вчера, 12:31

В России
Гордон обвинила Собчак в политическом плагиате
#Гордон #Собчак #выборы
Гордон обвинила Собчак в политическом плагиате

вчера, 12:26

В России