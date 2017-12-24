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сегодня, 16:55

С новым… 2019-м годом!

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#Нелепости #несуразности
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С новым… 2019-м годом!

Мы продолжаем публиковать забавные фотографии, сделанные в Липецке.

Продолжаем нашу рубрику, в которой публикуем смешные, а подчас и откровенно нелепые снимки из жизни Липецка. Особенность фотографий в том, что все они сделаны на улицах любимого города нашими журналистами и читателями.

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Вот такой торт «из будущего» заметил на прилавке одного из липецких магазинной постоянный посетитель GOROD48 Денис Терехов. Видимо, это торт к праздничному столу и разрезать его нужно будут не в ближайший Новый Год, а на встрече очередного – 2019-го. Наверное, срок годности у лакомства просто фантастический.

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С математикой в липецких магазинах перед праздником действительно нелады. Вот, например, скидка в одном из супермаркетов. Как говорится, спешите экономить. Прислал Дмитрий Щербинин.

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем. 

590
#Нелепости #несуразности
1

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