С новым… 2019-м годом!

Мы продолжаем публиковать забавные фотографии, сделанные в Липецке.

Продолжаем нашу рубрику, в которой публикуем смешные, а подчас и откровенно нелепые снимки из жизни Липецка. Особенность фотографий в том, что все они сделаны на улицах любимого города нашими журналистами и читателями.





Вот такой торт «из будущего» заметил на прилавке одного из липецких магазинной постоянный посетитель GOROD48 Денис Терехов. Видимо, это торт к праздничному столу и разрезать его нужно будут не в ближайший Новый Год, а на встрече очередного – 2019-го. Наверное, срок годности у лакомства просто фантастический.





С математикой в липецких магазинах перед праздником действительно нелады. Вот, например, скидка в одном из супермаркетов. Как говорится, спешите экономить. Прислал Дмитрий Щербинин.

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