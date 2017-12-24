Происшествия

сегодня, 16:15

Откатившийся с обочины «ВАЗ» врезался в автобус

6 1284
#авария #ДТП
3
Откатившийся с обочины «ВАЗ» врезался в автобус

Удар пришелся в среднюю дверь маршрутки.

В Липецке на проспекте Победы «ВАЗ-2115» столкнулся с автобусом маршрута №315. По словам очевидцев аварии, пустая машина откатилась с обочины и ударилась в среднюю дверь стоящего автобуса. Никто пассажиров маршрутки не пострадал.

У владельцев автомобиля другая версия произошедшего: они утверждают, что автобус задел автомобиль при движении. 


img-big-0
img-small-0
6 1284
#авария #ДТП
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Быдловодила с жигуленка

8 минут назад
Где хачу там и ставлю сваю машину и вы мне не указатели! А в рот я беру только по вторникам.
ответить

Каккая бы версия не была

10 минут назад
Если авто парковать за полтора метра от бордюра, то можно (нужно) таких водятлов задевать
ответить

Неавтофанат

30 минут назад
Надо запретить стоянку на магистралях с движением общественного транспорта.
ответить

патп 3

45 минут назад
а если по правилам у нас гаи работало за нарушениями хотя бы такими мелки как парковка то ездить было бы легче хоть вот этот случай по правилам если нет знака как парковать авто то водитель 15 обязан был поставить параллельно проспекту т. е в доль бордюра как и много везде а не ёлочкой как они думают
ответить

патп 3

50 минут назад
задолбали эти автобусы уже и как попало нельзя припарковаться
ответить

007

сегодня, 16:57
не знаю согласитесь вы со мной или нет но , раньше убирали город лучше а щас полный бардак, каша и колея одна где ТЕХНИКА ВАШУ МАТЬа а? скока там единиц теперь нарисуете????
ответить

Еще в рубрике

В Липецке выгорел дом: погиб один человек
#пожар
В Липецке выгорел дом: погиб один человек

сегодня, 16:36

Происшествия
В Липецке совместными силами спасли кота
##котикжив
6
В Липецке совместными силами спасли кота

сегодня, 15:35

Происшествия
Грабитель не успел забрать ценности из ювелирного магазина
#ограбление
60
Грабитель не успел забрать ценности из ювелирного магазина

сегодня, 11:27

Происшествия
Во время ограбления ювелирного магазина в Липецке ранена женщина
#ограбление
33
Во время ограбления ювелирного магазина в Липецке ранена женщина

сегодня, 11:12

Происшествия
В Липецке совершен налет на ювелирный магазин
#ограбление
42
В Липецке совершен налет на ювелирный магазин

сегодня, 10:50

Происшествия
Снегопад продлится весь день
#снегопад
2
Снегопад продлится весь день

сегодня, 10:12

Происшествия