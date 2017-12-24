Происшествия
сегодня, 16:15
Откатившийся с обочины «ВАЗ» врезался в автобус
Удар пришелся в среднюю дверь маршрутки.
В Липецке на проспекте Победы «ВАЗ-2115» столкнулся с автобусом маршрута №315. По словам очевидцев аварии, пустая машина откатилась с обочины и ударилась в среднюю дверь стоящего автобуса. Никто пассажиров маршрутки не пострадал.
У владельцев автомобиля другая версия произошедшего: они утверждают, что автобус задел автомобиль при движении.
У владельцев автомобиля другая версия произошедшего: они утверждают, что автобус задел автомобиль при движении.
Быдловодила с жигуленка
Каккая бы версия не была
Неавтофанат
патп 3
патп 3
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