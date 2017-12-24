Откатившийся с обочины «ВАЗ» врезался в автобус

Удар пришелся в среднюю дверь маршрутки.

В Липецке на проспекте Победы «ВАЗ-2115» столкнулся с автобусом маршрута №315. По словам очевидцев аварии, пустая машина откатилась с обочины и ударилась в среднюю дверь стоящего автобуса. Никто пассажиров маршрутки не пострадал.У владельцев автомобиля другая версия произошедшего: они утверждают, что автобус задел автомобиль при движении.