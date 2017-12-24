Происшествия

сегодня, 15:35

В Липецке совместными силами спасли кота

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##котикжив
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В Липецке совместными силами спасли кота

Спасением животного занимались спасатели, пожарные и прохожие.

Сегодня во дворе дома №33 по улице Советской в Липецке развернулась настоящая спасательная операция: с карниза третьего этажа жилого дома доставали кота.

Животное забралось на карниз три дня назад, и все это время жильцы дома пытались его спасти. В воскресенье котом занялись спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. С помощью автолестницы предоставленной пожарными, спасатели поднялись к карнизу и сняли кота.

Внизу стояли жильцы дома, растянувшие полотнище, на случай если кот упадет.

После того, как животное оказалось на земле, его забрала жительница дома.




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6 890
##котикжив
3

Комментарии (6)

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яя

6 минут назад
на каком карнизе сидел кот а почему нельзя было открыть окно
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Константин

сегодня, 16:32
Огромное спасибо аварийно-спасательному отряда города Липецка, 1 дежурной смене под руководством Евдокимова В.Л и пожарным за спасение нашей Кисы.
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антихохол

сегодня, 16:29
вопрос, намного меньше чем вырастить такого дегенерата как ты!!!
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Как то так.

сегодня, 16:26
вопрос,Многие люди не то что налоги-свои кровные заплатят чтобы спасти животное.Коим ты не отличаешься,да и видно налогов то от тебя кот наплакал.
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вопрос

сегодня, 16:10
Интересно, сколько в итоге было потрачено денег налогоплательщиков на спасение этой драной кошки ?
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НА ЗАБОРЕ НАПИСАНО

сегодня, 16:07
Власов, кореспондент, ну чего ты врёшь про карниз 3-го этажа ?! Ежели котяра сидел на дереве. М чего такое безобразное качество съёмки? Если не можешь лучше не берись.
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