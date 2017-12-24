Происшествия
сегодня, 15:35
В Липецке совместными силами спасли кота
6 890
Спасением животного занимались спасатели, пожарные и прохожие.
Сегодня во дворе дома №33 по улице Советской в Липецке развернулась настоящая спасательная операция: с карниза третьего этажа жилого дома доставали кота.
Животное забралось на карниз три дня назад, и все это время жильцы дома пытались его спасти. В воскресенье котом занялись спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. С помощью автолестницы предоставленной пожарными, спасатели поднялись к карнизу и сняли кота.
Внизу стояли жильцы дома, растянувшие полотнище, на случай если кот упадет.
После того, как животное оказалось на земле, его забрала жительница дома.
Животное забралось на карниз три дня назад, и все это время жильцы дома пытались его спасти. В воскресенье котом занялись спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. С помощью автолестницы предоставленной пожарными, спасатели поднялись к карнизу и сняли кота.
Внизу стояли жильцы дома, растянувшие полотнище, на случай если кот упадет.
После того, как животное оказалось на земле, его забрала жительница дома.
6 890
яя
Константин
антихохол
Как то так.
вопрос
НА ЗАБОРЕ НАПИСАНО