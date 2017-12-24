В Липецке совместными силами спасли кота

Спасением животного занимались спасатели, пожарные и прохожие.

Сегодня во дворе дома №33 по улице Советской в Липецке развернулась настоящая спасательная операция: с карниза третьего этажа жилого дома доставали кота.



Животное забралось на карниз три дня назад, и все это время жильцы дома пытались его спасти. В воскресенье котом занялись спасатели городского управления по делам ГО и ЧС. С помощью автолестницы предоставленной пожарными, спасатели поднялись к карнизу и сняли кота.



Внизу стояли жильцы дома, растянувшие полотнище, на случай если кот упадет.



После того, как животное оказалось на земле, его забрала жительница дома.









