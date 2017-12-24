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Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram опасным прецедентом‍

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#Володин #Кадыров #Instagram
Володин назвал блокировку Кадырова в Instagram опасным прецедентом‍

Аккаунты в соцсетях Instagram и Facebook, принадлежащие главе Чечни Рамзану Кадырову, закрыли, опасаясь правды, сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани.

Аккаунты в соцсетях Instagram и Facebook, принадлежащие главе Чечни Рамзану Кадырову, закрыли, опасаясь правды, сказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани, - передает РИА-Новости.

"Создается опасный прецедент. Исходя из принципа взаимности, мы должны так же поступить", — отметил он.

Володин напомнил, что аккаунты Кадырова закрыли после внесения его в санкционный список, глава Чечни при этом не нарушал правил ведения аккаунтов. Он добавил, что "правда все равно найдет себе дорогу, как бы ни пытались ее исказить".

В этой связи спикер Госдумы также упомянул о давлении на российские СМИ в США. "И это в связи с решением относительно нашей международной компании Russia Today, агентства Sputnik — журналистов этих компаний не хотели пускать в конгресс. Это все решения, которые посягают на основополагающие права граждан, на демократические принципы, на свободу слова, право на распространение информации, право на информацию. Боятся публичного разговора, боятся правды. По-другому взять и объяснить такие решения невозможно", — сказал Володин.

Володин добавил, что решение о закрытии аккаунтов в Instagram и Facebook Рамзана Кадырова также не поддается объяснению. "Вот такая политика, политика затыкания ртов", — добавил спикер ГД.

Профиль Кадырова в Instagram перестал работать в субботу. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 пользователи видят сообщение, что она недоступна. Также не работает страница политика в Facebook.

США в среду внесли в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, обвинив их в нарушениях прав человека. По мнению Кадырова, Штаты не могут ему простить, что он посвятил жизнь борьбе с терроризмом.

В середине ноября Минюст США внес RT в список иноагентов. Позже телеканал лишили аккредитации в конгрессе. В ответ на это в России также приняли закон об иноагентах и включили туда девять американских СМИ.
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#Володин #Кадыров #Instagram

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