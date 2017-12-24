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На Ямале при пожаре в жилом доме погибли трое детей
Главное управление МЧС РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о третьем несовершеннолетнем, погибшем в ночь на воскресенье на пожаре в 16-квартирном доме в селе Красноселькуп. Ранее сообщалось о гибели двоих детей и двоих взрослых.
"Пуровским межрайонным следственным отделом (с дислокацией в селе Красноселькуп)… Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности), по факту обнаружения тел четырех человек при тушении пожара в многоквартирном доме", — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в ночь на 24 декабря загорелся многоквартирный деревянный дом, расположенный по улице Ленина в селе Красноселькуп. В СК уточнили, что погибшие — трое детей и женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего, - передает РИА-Новости.