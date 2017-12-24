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СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Коми

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#ДТП #Коми
СК проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Коми

Следственные органы в Коми проводят доследственную проверку по факту ДТП с участием экскурсионного автобуса в Коми, в результате которого пострадали 12 человек.

Автобус, двигавшийся по маршруту Великий Устюг — Чебоксары, опрокинулся в кювет на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук в Республике Коми, пострадали 12 человек, четверо из которых — дети, - сообщает СУСК РФ по региону.

"В ночь на 24 декабря 2017 года на территории Сысольского района на участке автодороги Куратово — Широкий Прилук автобус "Мерседес", двигавшийся по маршруту Великий Устюг — Чебоксары, опрокинулся в кювет. По предварительным данным, из находившихся в автобусе 49 человек пострадали 12 человек, из которых четверо несовершеннолетних. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести 6 человек, в том числе один ребенок", — говорится в сообщении.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия, опрашиваются пассажиры автобуса. Сотрудниками СК совместно с ГИБДД будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, отмечает ведомство. В настоящее время проводится доследственная проверка.

В рамках проводимых проверочных мероприятий будет дана правовая оценка, в том числе на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.
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#ДТП #Коми

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