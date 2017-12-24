сегодня, 12:42
Стюардесса выпала из самолета в столичном аэропорту
Стюардессу авиакомпании UTair, которую в субботу госпитализировали после падения из самолета в столичном аэропорту Внуково, выписали из больницы.
"При закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу", - сообщил собеседник.
Согласно данным табло сайта "ЮТэйра", самолет выполнял рейс "Москва-Ханты-Мансийск" 23 декабря. Вылет был запланирован на 22:30 по Москве, однако был перенесен на 23:08.
В пресс-службе отметили, что авиакомпания окажет сотруднице поддержку.
Причины случившегося выясняются.