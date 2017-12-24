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Стюардесса выпала из самолета в столичном аэропорту

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#Внуково #самолет #аэропорт #стюардесса
Стюардесса выпала из самолета в столичном аэропорту

Стюардессу авиакомпании UTair, которую в субботу госпитализировали после падения из самолета в столичном аэропорту Внуково, выписали из больницы.

Стюардесса авиакомпании "ЮТэйр" получила травмы в результате падения из самолета при предполетной подготовке в аэропорту "Внуково", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ЮТэйр".

"При закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу", - сообщил собеседник.

Согласно данным табло сайта "ЮТэйра", самолет выполнял рейс "Москва-Ханты-Мансийск" 23 декабря. Вылет был запланирован на 22:30 по Москве, однако был перенесен на 23:08.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания окажет сотруднице поддержку.

Причины случившегося выясняются.
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#Внуково #самолет #аэропорт #стюардесса

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