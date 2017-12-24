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КНДР назвала новые санкции ООН актом войны
Северная Корея назвала новые санкции ООН актом войны, - следует из заявления МИД КНДР, которое сочло наложенные ограничения равносильными полной экономической блокаде. 22 декабря Совбез ООН единогласно принял резолюцию, которая предусматривает еще более жесткие санкционные меры в отношении Пхеньяна.
В пятницу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", - передает РИА-Новости.
"Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для "достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий" со стороны Вашингтона.
По словам представителя МИД, "если США хотят жить в безопасности, им следует отказаться от враждебной политики в отношении КНДР и научиться сосуществовать со страной, которая обладает ядерными вооружениями".
Он также предупредил, что страны, которые проголосовали за последнюю резолюцию в СБ ООН, "будут нести всю ответственность за последствия и дорого заплатят за то, что они сделали".
Новая резолюция вводит дополнительные ограничения на поставки в страну сырой нефти и продуктов нефтепереработки. Кроме того, она требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Предусматриваются и другие рестрикции, касающиеся импорта в Северную Корею промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных экспортных товаров.
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.