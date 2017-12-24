сегодня, 12:31
Пушков прокомментировал заявления Меркель и Макрона по СЦКК
Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на требование президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель вернуть российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе, поскольку, по их мнению Центр играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ.
"Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать", — написал он на своей странице в микроблоге в Twitter.
Ранее МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Это решение в ведомстве объяснили постоянными трудностями, с которыми сталкивались офицеры из-за действий Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возможность возвращения в СЦКК, но только в том случае, если Украина прекратит провокационные действия, - передает РИА-Новости.
пнх