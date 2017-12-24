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Пушков прокомментировал заявления Меркель и Макрона по СЦКК

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#Меркель #Пушков #Макрон #СЦКК
Пушков прокомментировал заявления Меркель и Макрона по СЦКК

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на требование президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель вернуть российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что должны предпринять президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы российские военные вернулись в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе, поскольку, по их мнению Центр играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ.

"Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать", — написал он на своей странице в микроблоге в Twitter.

Ранее МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Это решение в ведомстве объяснили постоянными трудностями, с которыми сталкивались офицеры из-за действий Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возможность возвращения в СЦКК, но только в том случае, если Украина прекратит провокационные действия, - передает РИА-Новости.
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#Меркель #Пушков #Макрон #СЦКК

Комментарии (1)

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пнх

сегодня, 12:46
пусть рыжие демоны со своими "комментариями" ехают на х..й!
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