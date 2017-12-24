Бизнесмен Сергей Полонский выдвинут кандидатом в президенты РФ. Он уточнил, что планирует в воскресенье, 24 декабря, сдать необходимые документы в ЦИК Напомним, ранее о своих намерениях принять участие в выборах заявил известный журналист Олег Лурье.





"Инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в воскресенье в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек. В ходе собрания группы Сергей Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления. Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех", — сказал Шингаркин.



Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.



Для регистрации кандидатом в президенты, самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженец должен будет собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи. Партиям предстоит собрать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения своего кандидата, при этом не более 2,5 тысячи подписей в одном субъекте РФ.



Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.



До кризиса 2008 года бизнесмен входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Летом этого года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности. Инициативная группа из 520 человек выдвинула бизнесмена Сергея Полонского кандидатом на выборы президента России, - сообщил РИА-Новости в воскресенье глава предвыборного штаба Максим Шингаркин."Инициативная группа по выдвижению Сергея Полонского собралась в воскресенье в Крылатском, количество собравшихся составило 520 человек. В ходе собрания группы Сергей Полонский презентовал для сторонников открытую компьютерную платформу дополненной реальности, которая станет основой муниципального, а в будущем и государственного управления. Люди с богатым жизненным опытом и молодежь одинаково активно поддержали кандидата "за всех", — сказал Шингаркин.Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.Для регистрации кандидатом в президенты, самовыдвиженцам и кандидатам от непарламентских партий необходимо будет собрать подписи избирателей в свою поддержку. Самовыдвиженец должен будет собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый регион должно приходиться не более 7,5 тысячи. Партиям предстоит собрать 100 тысяч подписей в поддержку выдвижения своего кандидата, при этом не более 2,5 тысячи подписей в одном субъекте РФ.Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.До кризиса 2008 года бизнесмен входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. Летом этого года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.