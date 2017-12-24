Происшествия

сегодня, 11:27

Грабитель не успел забрать ценности из ювелирного магазина

60 6505
#ограбление
3
Грабитель не успел забрать ценности из ювелирного магазина

Преступника спугнула группа быстрого реагирования.

Налет на ювелирный магазин в Липецке совершил преступник-одиночка, как стало известно GOROD48, грабитель не успел забрать ценности. 

По предварительным данным, вооруженный травматическим пистолетом преступник, требуя ювелирные украшения, выстрелил в продавщицу. Пуля попала ей в кисть руки. Тем не менее, женщина успела нажать на тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования прибыла к магазин за считанные минуты - когда автомобиль ГБР через две сплошные развернулся к салону, грабитель решил скрыться. Сейчас его автомобиль "Дэу", направившийся в сторону района Дикое, разыскивают полицейские. Раненая женщина госпитализирована.

Напомним, что ограбление было совершено утром на проспекте Победы, 49.
60 6505
#ограбление
3

Комментарии (60)

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однако

4 минуты назад
почему меня никто не слышит.у меня талант в раследовании преступлений.я один раз сказал маме кто преступник в начале фильма и правда я угадал.
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с

15 минут назад
да это придурок злой обыватель на своей нексии. Совсем дед епнулся
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Он пипецкий,

15 минут назад
1, а не глупый эфиоп из кина
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Дикий запад а не шанхай

23 минуты назад
Куда катимся.
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1

26 минут назад
дебил, даже в Жмурках глупый эфиоп угонял чужую тачку чтобы на дело пойти
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Сёма Алтайский

43 минуты назад
Чепуршила, учи Историю.
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Так,по твоему,если камеры,

сегодня, 16:57
Вот такое мнение, теперь дома сидеть и на дело не идти? Кто не рискует,тот не пьёт шампани,вот и расчёт
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Блатной

сегодня, 16:40
Это с 21 района бандюга
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Вот такое мнение

сегодня, 16:28
Как по мне-так этот "грабитель"-с прибиздоном.Как можно идти на дело в центре полмиллионного города?Сейчас всякие там камеры и регистраторы-есть даже на шлемах велосипедистов,кто-то случайно может тебя запечатлеть,когда делает селфи себя любимого.Говоря по-чесноку-дебил,и чем быстрее его посадят-лучше будет ВСЕМ,даже ему-на зоне не только макароны как ВасилиюАлибабаевичу сегодня подают.Знай я где он и чего или про его рухлять с рулем-не задумываясь засквозил бы его ментосам.Он-безмозглое туловище,пусть идет на зону,а то он сделает попытку еще и перед спассими воротами,во время Новогоднего поздравления путина.На что он рассчитывает??????
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013

сегодня, 16:24
а зачем было трогать кнопку????
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