Грабитель не успел забрать ценности из ювелирного магазина

Преступника спугнула группа быстрого реагирования.

Налет на ювелирный магазин в Липецке совершил преступник-одиночка, как стало известно GOROD48, грабитель не успел забрать ценности.



По предварительным данным, вооруженный травматическим пистолетом преступник, требуя ювелирные украшения, выстрелил в продавщицу. Пуля попала ей в кисть руки. Тем не менее, женщина успела нажать на тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования прибыла к магазин за считанные минуты - когда автомобиль ГБР через две сплошные развернулся к салону, грабитель решил скрыться. Сейчас его автомобиль "Дэу", направившийся в сторону района Дикое, разыскивают полицейские. Раненая женщина госпитализирована.



Напомним, что ограбление было совершено утром на проспекте Победы, 49.

