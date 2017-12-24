Происшествия
сегодня, 11:27
Грабитель не успел забрать ценности из ювелирного магазина
60 6505
Преступника спугнула группа быстрого реагирования.
Налет на ювелирный магазин в Липецке совершил преступник-одиночка, как стало известно GOROD48, грабитель не успел забрать ценности.
По предварительным данным, вооруженный травматическим пистолетом преступник, требуя ювелирные украшения, выстрелил в продавщицу. Пуля попала ей в кисть руки. Тем не менее, женщина успела нажать на тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования прибыла к магазин за считанные минуты - когда автомобиль ГБР через две сплошные развернулся к салону, грабитель решил скрыться. Сейчас его автомобиль "Дэу", направившийся в сторону района Дикое, разыскивают полицейские. Раненая женщина госпитализирована.
Напомним, что ограбление было совершено утром на проспекте Победы, 49.
По предварительным данным, вооруженный травматическим пистолетом преступник, требуя ювелирные украшения, выстрелил в продавщицу. Пуля попала ей в кисть руки. Тем не менее, женщина успела нажать на тревожную кнопку. Группа быстрого реагирования прибыла к магазин за считанные минуты - когда автомобиль ГБР через две сплошные развернулся к салону, грабитель решил скрыться. Сейчас его автомобиль "Дэу", направившийся в сторону района Дикое, разыскивают полицейские. Раненая женщина госпитализирована.
Напомним, что ограбление было совершено утром на проспекте Победы, 49.
60 6505
однако
с
Он пипецкий,
Дикий запад а не шанхай
1
Сёма Алтайский
Так,по твоему,если камеры,
Блатной
Вот такое мнение
013