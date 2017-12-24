Происшествия
сегодня, 11:12
Во время ограбления ювелирного магазина в Липецке ранена женщина
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Пуля прошла по касательной.
Во время ограбления ювелирного магазина на проспекте Победы в Липецке огнестрельное ранение получила сотрудница салона. По данным GOROD48, пуля прошла по касательной, женщина госпитализирована.
Как рассказали GOROD48 продавцы из соседних магазинов, утром они услышали выстрел и звук разбитого стекла.
Дверь салона действительно разбита, а ступеньки порога покрыты пятнами крови. На месте ограбления работает следственно-оперативная группа и наряд кинологической службы.
Напомним, что сегодня утром был ограблен ювелирный магазин на проспекте Победы,49. Грабители скрылись на автомобиле, который сейчас разыскивают с помощью введенного в Липецке плана "Перехват".
Как рассказали GOROD48 продавцы из соседних магазинов, утром они услышали выстрел и звук разбитого стекла.
Дверь салона действительно разбита, а ступеньки порога покрыты пятнами крови. На месте ограбления работает следственно-оперативная группа и наряд кинологической службы.
Напомним, что сегодня утром был ограблен ювелирный магазин на проспекте Победы,49. Грабители скрылись на автомобиле, который сейчас разыскивают с помощью введенного в Липецке плана "Перехват".
33 7010
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