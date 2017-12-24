Происшествия

сегодня, 11:12

Во время ограбления ювелирного магазина в Липецке ранена женщина

33 7010
#ограбление
3
Во время ограбления ювелирного магазина в Липецке ранена женщина

Пуля прошла по касательной.

Во время ограбления ювелирного магазина на проспекте Победы в Липецке огнестрельное ранение получила сотрудница салона. По данным GOROD48, пуля прошла по касательной, женщина госпитализирована.

Как рассказали GOROD48 продавцы из соседних магазинов, утром они услышали выстрел и звук разбитого стекла.

Дверь салона действительно разбита, а ступеньки порога покрыты пятнами крови. На месте ограбления работает следственно-оперативная группа и наряд кинологической службы.

Напомним, что сегодня утром был ограблен ювелирный магазин на проспекте Победы,49. Грабители скрылись на автомобиле, который сейчас разыскивают с помощью введенного в Липецке плана "Перехват".


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33 7010
#ограбление
3

Комментарии (33)

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однако

2 минуты назад
у меня дядя сержант полиции и мне передался его талант.я тоже могу узнать кто преступник.вот один раз я в кино угадал.
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чмосквич

10 минут назад
ну и дела у вас в городишке
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Раненой здоровья

32 минуты назад
А эти побрекушки ерунда .и что они честно нажиты ,вались провались.
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Алексей Истомин

сегодня, 15:46
Навальный прикроет эти ювелирные притоны. Народ с ума сошел - носит полкило золота на себе.
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гбр

сегодня, 15:10
ванесса, гнилая телега под названием нексия, в главная примета широко расставляет ноги при походке, как будто его бык трахал
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ванесса

сегодня, 14:58
хоть бы написали какая машина-ну и приметы хоть какие нибудь...
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Нонка

сегодня, 14:56
Во анчибулы -ранили женщину Полицаи все одно схватят анчуток -ну до чего народ поганый чуть не убили
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$321

сегодня, 14:28
+, заипал ты своим маршрутом.
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Каток

сегодня, 14:22
пенс, я тоже заработал гиморой, только в игрищах на селигере и хрым-няше на путтингах, но дима обещал его обратно засунуть
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пенс

сегодня, 14:12
Гость, Заработать можно гиморой) А много денег только украсть)))))))))))))
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