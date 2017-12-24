Во время ограбления ювелирного магазина в Липецке ранена женщина

Пуля прошла по касательной.

Во время ограбления ювелирного магазина на проспекте Победы в Липецке огнестрельное ранение получила сотрудница салона. По данным GOROD48, пуля прошла по касательной, женщина госпитализирована.



Как рассказали GOROD48 продавцы из соседних магазинов, утром они услышали выстрел и звук разбитого стекла.



Дверь салона действительно разбита, а ступеньки порога покрыты пятнами крови. На месте ограбления работает следственно-оперативная группа и наряд кинологической службы.



Напомним, что сегодня утром был ограблен ювелирный магазин на проспекте Победы,49. Грабители скрылись на автомобиле, который сейчас разыскивают с помощью введенного в Липецке плана "Перехват".





