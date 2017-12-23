В Липецкой области производство яиц выросло на 16%



За последние пять лет поголовье крупного рогатого скота в Липецкой области уменьшилось на 18,2 тыс., а свиней — выросло на 169,1 тыс.



Так, поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря в хозяйствах Липецкой области составило по расчетам 119 тыс. голов (96% к 1 декабря 2016 года), свиней – 659 тыс. (118%), овец и коз – 72,4 тыс. голов (85%). Между тем, пять лет назад, на 1 декабря 2012 года поголовье крупного рогатого скота составляло 137,2 тыс. голов, свиней — 489,9 тыс., овец и коз — 58,7 тыс.

Всего за 11 месяцев произведено 310,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 8% больше прошлогоднего, 554 млн. штук яиц (+16%). Производство молока незначительно уменьшилось — на 0,1%, и составило 231 тыс. тонн. Надой молока на одну корову в январе-ноябре составил 6452 кг (108,5% к январю-ноябрю 2016 года), яйценоскость кур-несушек – 243 шт., как и год назад.

В целом объем производства продукции сельского хозяйства за 11 месяцев по предварительной оценке составил 103,4 млрд. рублей, или 105,4% к январю-ноябрю 2016 года, сообщает Липецкстат.