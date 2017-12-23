Экономика

35 минут назад

В Липецкой области производство яиц выросло на 16%

3 91
#сельское хозяйство
В Липецкой области производство яиц выросло на 16%


За последние пять лет поголовье крупного рогатого скота в Липецкой области уменьшилось на 18,2 тыс., а свиней — выросло на 169,1 тыс.

Так, поголовье крупного рогатого скота на 1 декабря в хозяйствах Липецкой области составило по расчетам 119 тыс. голов (96% к 1 декабря 2016 года), свиней – 659 тыс. (118%), овец и коз – 72,4 тыс. голов (85%). Между тем, пять лет назад, на 1 декабря 2012 года поголовье крупного рогатого скота составляло 137,2 тыс. голов, свиней — 489,9 тыс., овец и коз — 58,7 тыс.

Всего за 11 месяцев произведено 310,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 8% больше прошлогоднего, 554 млн. штук яиц (+16%). Производство молока незначительно уменьшилось — на 0,1%, и составило 231 тыс. тонн. Надой молока на одну корову в январе-ноябре составил 6452 кг (108,5% к январю-ноябрю 2016 года), яйценоскость кур-несушек – 243 шт., как и год назад.

В целом объем производства продукции сельского хозяйства за 11 месяцев по предварительной оценке составил 103,4 млрд. рублей, или 105,4% к январю-ноябрю 2016 года, сообщает Липецкстат. 

3 91
#сельское хозяйство

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

23 минуты назад
наверное такие же, как данковские пластмассовые помидоры , красивые на вид ,но отвратительные на вкус-вот что значит фальсификация выборов, кругом один фальсификат-дауны-149 процентов
ответить

Magnuss

30 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
ответить

Все это - некондиция

31 минуту назад
яйца должны быть говорящими. а это все дерьмо липецкстатовское
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области подорожали яйца, соль и гречка
#торговля #цены
17
В Липецкой области подорожали яйца, соль и гречка

18.12.2017 17:11

Экономика
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился на 42,5 %
#таможня #экспорт #торговля
3
Внешнеторговый оборот Липецкой области увеличился на 42,5 %

18.12.2017 15:55

Экономика
Лишь 57% закупок в Липецкой области - конкурентные
#УФАС #конкуренция
3
Лишь 57% закупок в Липецкой области - конкурентные

18.12.2017 09:53

Экономика
Розничная торговля в Липецкой области росла за счет продуктов питания
#торговля
Розничная торговля в Липецкой области росла за счет продуктов питания

16.12.2017 16:45

Экономика
Липецкий супермаркет O’KEY станет «Перекрёстком»
#торговля #ритейл
60
Липецкий супермаркет O’KEY станет «Перекрёстком»

15.12.2017 12:07

Экономика
«Второе дыхание» липецкого станкостроения
#станкостроение #промышленность
«Второе дыхание» липецкого станкостроения

14.12.2017 15:05

Экономика