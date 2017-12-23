Воспитателей и студентов Липецкой области приглашают на Всероссийский конкурс

Педагоги и студенты из Липецкой области могут претендовать на гранты в конкурсе имени Льва Выготского. Размер денежных вознаграждений победителям составит 50 и 20 тысяч рублей соответственно.

В Центральном федеральном округе проходит второй Всероссийский конкурс имени Льва Выготского. Принять участие в нём могут педагоги дошкольного образования и студенты выпускных курсов магистратуры, студенты выпускных курсов бакалавриата и средних профессиональных учебных заведений, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Приём заявок завершается через месяц, сообщает пресс-служба Фонда развития Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета - оператора конкурса в ЦФО.

Конкурс нацелен на поиск, поддержку и распространение лучших современных педагогических практик в области дошкольного образования, призван развивать сферу и выявлять таланты. Он должен помочь объединить педагогов всех форм дошкольного образования от государственных детских садов до альтернативных, а также поддержать студентов профильных вузов и сузов. Количество участников от одного учебного заведения или организации не ограничено.

В этом году всем желающим принять участие в конкурсе предстоит поделиться идеями или готовыми проектами в таких направлениях. как игра, инклюзия, вовлечение семьи, развитие коммуникативных способностей, познавательных, художественно-эстетических. Победители Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского прошлого года могут участвовать в Конкурсе только с новым проектом.

Для участия в конкурсе необходимо оформить онлайн-заявку на сайте конкурса konkurs.rybakovfond.ru , подготовить видеоролик по заявленной теме проекта, разметить его на портале www.youtube.com и скопировать ссылку в форму заявки (студентам для участия подготовка видеоматериала не требуется). Помимо заполнения основной заявки на участие в конкурсе, можно поставить отметку о желании участвовать в Летней школе им. Л.С. Выготского.