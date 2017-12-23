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Бывший морпех планировал совершить теракт на Рождество в Сан-Франциско

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#Теракт
Бывший морпех планировал совершить теракт на Рождество в Сан-Франциско

Совершить теракт американец якобы собирался на пирсе в северной части Сан-Франциско.

Бывший американский морской пехотинец в ходе встречи с тайным сотрудником ФБР обсуждал детали проведения террористического акта на Рождество на знаменитом "Пирсе 39", набережной, известной своей торговой и туристической зоной в Сан-Франциско, - говорится в обвинительном заключении, поданном в окружной суд Калифорнии в пятницу, сообщает CNN.

26-летний водитель грузовика и отец двоих детей Эриетт Аарон Джеймсон из Модесто, штат Калифорния, был арестован и обвинен в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации, говорится в пресс-релизе министерства юстиции США. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. "Наши правоохранительные органы вновь сорвали предполагаемый заговор против американцев", - сказал в своем заявлении министр юстиции США Джефф Сешнс.

В ходе обыска в доме несостоявшегося террориста была найдена записка, в которой он признавался в "готовности умереть", несколько видов оружия и боеприпасы, - сообщает AFP.

ФБР начало наблюдать за Джеймсоном в сентябре, узнав о его деятельности в социальных сетях. Мужчина восторгался террористическими атаками и деятельностью ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ"). Так, он положительно отозвался об атаке джихадиста в Нью-Йорке 31 октября с использованием автомобиля. А затем перепостил коллаж с изображением Санта-Клауса с коробкой динамита в Нью-Йорке.

Сотруднику ФБР, который представился "важным лицом в ДАИШ", Джеймсон признался, что хочет совершить теракт на набережной Сан-Франциско с использованием взрывчатки в рождественские праздники, - пишет "Российская газета".

Адвокат Джеймсона заявил, что его клиент отрицает обвинения в подготовке теракта. Полиция Сан-Франциско тем временем увеличит свое присутствие в городе на рождественские праздники, сообщили местные власти.

Подозреваемый в возрасте 16 лет хотел присоединиться к операции США в Ираке. Джеймсон прошел подготовку в Корпусе морской пехоты в 2009 году, получив "снайперскую подготовку", отмечается в сообщении ФБР. Его отправили в отставку из-за проблем с астмой. Калифорнийская газета Merced Sun Star опубликовала интервью с отцом подозреваемого Гордоном Джеймсоном, где он называет своего сына очень хорошим человеком.

Между тем стало известно, что жена злоумышленника отбывает заключение в тюрьме, а двое их детей недавно были переданы в приемную семью.
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#Теракт

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