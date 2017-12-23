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В Ставропольском крае 13 человек пострадали и двое погибли в ДТП с маршруткой

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#Ставрополь #ДТП с маршруткой #жертвы
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В Ставропольском крае 13 человек пострадали и двое погибли в ДТП с маршруткой

Два человека погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес» и грузового автомобиля «Газель» в Кочубеевском районе Ставрополья. По данным экстренных служб, на момент аварии в пассажирском транспорте находились 15 человек.

Согласно предварительной информации, авария в посёлке Свистуха Кочубеевского района произошла из-за плохой видимости, - передает Life.ru.

Число пострадавших в результате ДТП под Невинномысском в Ставропольском крае, где столкнулись микроавтобус и пассажирская "газель", возросло до 13 человек. Как ранее стало известно, погибли двое.

Как отмечается, 12 человек госпитализированы. Трое находятся в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести.

"В субботу утром на территории Кочубеевского района произошло столкновение микроавтобуса Mercedes и грузовой "Газели". По предварительной версии, водитель "Газели" допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным пассажирским микроавтобусом Mercedes, двигающимся по маршруту Ессентуки – Ставрополь", — говорится в сообщении ГИБДД.

Всего в микроавтобусе было 15 человек, а в "Газели" — три. "Пострадавших доставили в больницу Невинномысска. Движение транспорта на месте ДТП затруднено. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих водителей устанавливается сотрудниками полиции", — уточнили в УГИБДД.


298
#Ставрополь #ДТП с маршруткой #жертвы
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