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Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля‍

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#Путин #Кремль #хоккей
Владимир Путин сыграл в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги у стен Кремля‍

Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошёл на Красной площади.

Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел у стен Кремля. Об этом в субботу сообщается на сайте главы государства.
  
"Накануне поздно вечером Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, который прошел на Красной площади", - говорится в сообщении.

Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея. Ее основными задачами стали привлечение взрослого населения к спорту, популяризация в России хоккея с шайбой как национального спорта номер один, создание хоккейного любительского сообщества, объединяющего все регионы страны. В правление лиги вошли отечественные звезды хоккея, ставшие кураторами проекта в регионах. Действующим победителем первенства является команда из Екатеринбурга "Авто".




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#Путин #Кремль #хоккей

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