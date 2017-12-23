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На Урале 17-летний подросток протаранил группу пешеходов

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#Урал #ДТП
На Урале 17-летний подросток протаранил группу пешеходов

Есть пострадавшие и жертвы.

В Свердловской области в селе Петрокаменское 17-летний водитель без прав сбил трех пешеходов в ночь на 23 декабря. Один из них погиб, - сообщает ГИБДД.

Подросток в трезвом состоянии ехал на автомобиле "ВАЗ-2106" около 3:20 ночи на улице Спортивной, 1 он допустил наезд на трех пешеходов, которые двигались в попутном направлении по правой обочине. В результате женщина 1972 года рождения скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

Еще два пешехода получили серьезные травмы. Все они шли по неосвещенной обочине в темной одежде, - пишет Газета.ru.
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#Урал #ДТП

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