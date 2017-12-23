Общество

сегодня, 11:49

Липчанин купил на ярмарке убитого Мальчика

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#ярмарка
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Липчанин купил на ярмарке убитого Мальчика

Вес покупки - 17 килограммов.

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Липчане потащили покупки с новогодней ярмарки, под которую традиционно отдали нижнюю часть улицы Первомайской, еще затемно: палатки предпринимателей и кооператоров открылись в 8 часов утра.

Вот по каким ценам продавали дары полей, садов и ферм. Цена двухкилограммового пакета Подгоренской муки - 38 рублей. Картофель и морковь - 13 рублей за кило. Лебедянские яблоки - 55-60 рублей. Яйца - 45 рублей за десяток. Добринский карп стоил 80 рублей, а грязинский толстолобик - 75. Нерафинированное масло отдавали по 100 рублей за килограмм. Кило сахара от производителя - 25 рублей. Мясо было представлено свининой от 220 рублей. Говядину на кости продавали за 220 рублей, а бескостную - по 280 рублей (говядина СССПоК «Ломовский» по 280 рублей была практически мраморной).

На прилавке впервые появились перепела. За 150-граммовую тушку просили 70 рублей, за уже жареную - 100.

Также в продаже были куры, гуси, утки и кролики. Цены на эту продукцию чиновники с продавцами не обсуждали, поэтому «дичь» продавали дорого: по 350-400 рублей за килограмм, а ценник на кролика вообще был заоблачным: 450 рублей за кило.

Удивляла покупателей продукция Марины Половинки из поселка Солидарность Елецкого района. Туша ее Мальчика - так звали индюка канадской породы «Конвектор» - весила аж 17 килограммов 200 граммов. Купит ли кто такую гору мяса. Купили! Житель Липецка Владимир Огородников затолкал Мальчика в свою сумку на колесах, выложив за него 4,5 тысячи рублей.

- У нас семья большая. Запечем ее целиком. За два присеста с птицей разделаемся, - сказал счастливый покупатель.

Большая толкучка была у прилавка сыроделов. «Итальянские» и «французские» сыры мастера из села Поповое Чаплыгинского района продавали по 350-850 рублей за килограмм.

Продавец нахваливала свой товар как могла. Мол, собственное молоко делает их сыры необычайно вкусными (и это на самом деле так - корреспондент GOROD48 продегустировал товар и купил две небольшие головки).

- А пальмовое масло в вашем сыре есть?

- Не знаем даже, как оно выглядит, - отвечает продавец-производитель.

- Да кто вам правду скажет! - ступает в разговор пожилая пенсионерка.

- Что, бабушка, в этом сыре есть пальмовое масло? - спросил корреспондент GOROD48 у липецкой «ревизорро».

- А вы еще сомневаетесь? - безапелляционно заявила старушка.

Небольшой стенд с вывеской И Исламова из Задонского района на удивление мало привлекает покупателей. А на нем - льняное и кедровое масло и даже масло из грецких орехов.

- Мы сделали небольшой пресс. В него закладываем, например, 300 граммов грецких орехов и под давлением в 30 тонн получаем 110-150 граммов масла. У нас - небольшие объемы производства. Нам - не до химии, - объясняет тонкости своего ремесла работники ИП Исламова Михаил.

Люди тащили я ярмарки продукты - сумками, картошку - мешками, яйца - этажерками.

- Где-то на 700 рублей скупилась, - говорит пенсионерка интеллигентного вида. - Яйца, яблоки, сахар, гречка, пшено.

- Так это все продается в магазине!

- Да, конечно. Но сегодня такая пасмурная погода, что мне захотелось просто где-то погулять, пообщаться с людьми, - объясняет свое появление на ярмарке женщина.

А вот три пожилых липчанки рынком не довольны. Дороговато, мол. Цены - не ниже, чем на рынке.

- Яйца - по 45 рублей! На ярмарке они должны стоить 30! - заявляет одна из покупальниц.

А вот обычного ажиотажа на улице Литаврина, где с бортов грузовиков торгуют на ярмарках зерном, не было. Пшеницей по 6 рублей и ячменем по 5 рублей за кило мало кто интересовался. Впрочем, мужчина крепкого вида загрузил до отказа салон своих «Жигулей» мешками, да еще и наложил их на закрепленный на крыше багажник.

- Для подсобного хозяйства. Народу же надо как-то выживать!

На ярмарке бесплатно кормила кашей и поила чаем всех желающих кейтеринговая компания. Та самая, что кормит липецких школьников. Каша с тушенкой была необычайно вкусна!

- Да, и дети довольны, - говорит мужчина, подтащивший к столу раздачи новый бачок с кашей. - На этот раз администрация города дала нам настоящую тушенку. А на День народного единства нам дали соевую. Так она вся растаяла, и люди не могли найти в каше мясо!

(Через час у корреспондента GOROD48 началась изжога).

А еще на ярмарке проводили конкурс на самый лучший новогодний сувенир. Кажется, что лучшей съедобной поделкой был пряничный домик производства Добринского хлебозавода.

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#ярмарка
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Комментарии (40)

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Татьяна

11 минут назад
Это надо иметь такой недалёкий умок что бы так назвать свою "статью". Неадекватность на лицо!
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Калдырь

14 минут назад
Калдырю, дорогой мой друг, я не знаю какой ты бываешь по субботам и воскресеньям, да мне вообщето по барабану на тебя, но я вообще спиртное не употребляю.
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Вася Пукин

17 минут назад
Магнуссу,лучше подкочай свои мозги,народ впроголодь живёт не до качаний,ослик.
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Animal planet

19 минут назад
Калдырь, а городишко 48 всегда удаляет неугодные им комментарии,и блокирует пользователей,вместо того,чтобы исправить ошибки.Заголовок конщунственный и это не смешно вообще. Дядя купивший индюка может подать в суд за такое.Это во первых,а во вторых сайт читают большая аудитория,в том числе и люди с больной психикой,подумайте что будет если они воспримут ваш заголовок как руководство к действию.А кто будет виноват? Виноват будет город 48 ру,подумавший что такой заголовок будет смешно звучать. Теперь я убедился,что город48 ненавидит не только животных,но и детей.
ответить

Рэ -рэ

22 минуты назад
Название статьи мог придумать только дебилоид
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гость

30 минут назад
редакторы город-48,вы адекватные люди?у вас совсем плохо с кадрами...
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Калдырю

31 минуту назад
он такой же Алик как ты. особо по субботам и воскресеньям.
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Magnuss

32 минуты назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
ответить

Калдырь

35 минут назад
Нас таких много, мы нашу область подняли в лидеры по алкоголизму. А корреспондеет город 48 нас уже боится, удаляя мои комментарии. Не очкуй друг мы тебя не обидим. А правда глаза колит, коли заблокировал меня.
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)

38 минут назад
пиндосы с наступающим
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