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На Филиппинах около 90 человек стали жертвами наводнений и оползней

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#Филиппины #оползень #сель #наводнение #жертвы
На Филиппинах около 90 человек стали жертвами наводнений и оползней

Порядка 90 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшими без вести из-за схода селя и наводнений в Филиппинах.

Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах, - сообщает РИА-Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести.

Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.
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#Филиппины #оползень #сель #наводнение #жертвы

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