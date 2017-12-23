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На Филиппинах около 90 человек стали жертвами наводнений и оползней
Порядка 90 человек погибли, несколько десятков числятся пропавшими без вести из-за схода селя и наводнений в Филиппинах.
Сход селя и наводнения стали причиной гибели около 90 человек на Филиппинах, - сообщает РИА-Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести.
Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.
Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.
По данным агентства, несколько десятков человек пропали без вести.
Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести.
Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек. Больше всего от непогоды пострадала филиппинская провинция Билиран.