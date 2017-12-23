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В «Газпроме» ответили на заявление «Нафтогаза» о победе в суде‍

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#Газпром #Нафтогаз #Украина #суд #Россия
В «Газпроме» ответили на заявление «Нафтогаза» о победе в суде‍

В "Газпроме" заявляли, что за поставки должен платить Киев, поскольку они соответствуют контракту с "Нафтогазом". Украинская сторона заявляет, что, согласно решению суда, компания не должна выплачивать долг.

Арбитражный суд в Стокгольме вынес решение по спору российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза". Вердикт пока не опубликован, сейчас каждая из сторон трактует его в свою пользу, - передает РИА-Новости.

Судебные тяжбы "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже длятся с июня 2014 года. Предметом спора стали контракты на поставку газа Украине и его транзит. Претензии "Газпрома" касались штрафов за недобор газа по принципу "бери или плати". "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" изменить цены, возместить переплаты за непересмотренные цены на газ, а также отменить запрет на перепродажу газа.

В "Газпроме" заявили, что суд удовлетворил большую часть требований российской стороны по оплате поставок. "Арбитраж в своем окончательном решении обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу "Газпрома" сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 миллиарда долларов", — говорится в сообщении компании.

Также, согласно заявлениям "Газпрома", украинская сторона должна выплатить проценты по просроченным платежам в размере 0,03% в день начиная с 22 декабря. В компании отметили, что Стокгольмский арбитраж отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цен и взыскании переплаты еще в мае 2017 года.

В "Газпроме" подтвердили, что арбитраж сократил контрактный объем газа с 52 до пяти миллиардов кубометров. При этом принцип "бери или плати" остается в силе.

Украинская компания, в свою очередь, заявила о том, что "выиграла" процесс. "Арбитраж полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay в размере 56 миллиардов долларов за 2009-2017 годы", — говорится на странице "Нафтогаза" в Facebook.

В сообщении также утверждается, что суд признал запрет на реэкспорт газа недействительным и что теперь цена российского газа для "Нафтогаза" будет рассчитываться на основе цен на европейском спотовом рынке.

Также в "Нафтогазе" озвучили решение суда по поставкам газа на Донбасс. В 2015 году "Нафтогаз" отказался направлять топливо на юго-восток Украины, и эти обязательства взял на себя "Газпром". В "Газпроме" заявляли, что за поставки должен платить Киев, поскольку они соответствуют контракту с "Нафтогазом". Украинская сторона заявляет, что, согласно решению суда, компания не должна выплачивать долг.

Выгоду от решения суда в компании оценили в 75 миллиардов долларов. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщение "Нафтогаза" в своем Twitter: "Победа "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже: не нокаут, но при явном преимуществе и три нокдауна".
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#Газпром #Нафтогаз #Украина #суд #Россия

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