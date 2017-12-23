Лавров и Джонсон обменялись выпадами на пресс-конференции‍

Глава британского Форин-офиса Борис Джонсон и российский министр иностранных дел Сергей Лавров обменялись выпадами на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве. Лавров отметил, что Россию обвиняют во вмешательстве в политические процессы в целом ряде стран, но фактов никто не предъявляет.





"Мы по-прежнему не видели ни одного факта. Если их огромное количество, наверное, что-нибудь да утекло бы. Но пока, кроме голословных утверждений, кроме того, что за четыре копейки кто-то разместил рекламу в каких-то социальных сетях, мы ничего не слышали", - подтвердил Лавров.



По словам министра, в США "десятки лиц" были допрошены в рамках расследования якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы. Однако за год почти ни одной утечки не произошло, это совершенно не похоже на американскую политическую систему.



"Поэтому, пока нам не предъявят конкретные факты, мы не можем вразумительно обсуждать эту тему с кем бы то ни было", - заключил глава МИД РФ.



Отвечая на реплику британского журналиста о том, что «никто в мире не верит» Москве, когда она отвергает случаи вмешательства в политику других государств, Лавров отметил, что корреспондент, вероятно, имел в виду западное сообщество. "И даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза", – заявил Лавров.



Глава форин-офиса ответил на эту реплику молниеносно: "Не было успешного вмешательства, я думаю, – это подходящая фраза". Он также подчеркнул, что считает важным, чтобы Москва признала попытки в референдум по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза. "Какими бы они ни были, они оказались не успешными. Мне кажется, что если бы эти попытки возымели успех, все было бы совсем иначе. К сожалению, было очень много свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Дании, Франции, Соединенных Штатах Америки", – заявил Борис Джонсон.



Лавров в очередной раз напомнил коллеге, что обвинения необходимо подкреплять фактами. «Без фактов говорить очень трудно. Я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы, очень трудно слезть с забора, на который вы забрались», – заявил глава российского МИД.



Впрочем, Джонсон заявил, что готов по призыву своего российского коллеги перевернуть страницу, связанную с проблемой вмешательства России в дела западных стран, в том числе, Великобритании. "Я разделяю точку зрения Сергея Лаврова. Я надеюсь, что эта страница может быть перевернута, что мы можем двигаться вперед. Подобные попытки вмешательства должны остаться в прошлом", – сказал Джонсон.

Кроме голословных обвинений в адрес России во вмешательстве в дела других стран пока ничего нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, - пишет "Российская газета" "Мы по-прежнему не видели ни одного факта. Если их огромное количество, наверное, что-нибудь да утекло бы. Но пока, кроме голословных утверждений, кроме того, что за четыре копейки кто-то разместил рекламу в каких-то социальных сетях, мы ничего не слышали", - подтвердил Лавров.По словам министра, в США "десятки лиц" были допрошены в рамках расследования якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы. Однако за год почти ни одной утечки не произошло, это совершенно не похоже на американскую политическую систему."Поэтому, пока нам не предъявят конкретные факты, мы не можем вразумительно обсуждать эту тему с кем бы то ни было", - заключил глава МИД РФ.Отвечая на реплику британского журналиста о том, что «никто в мире не верит» Москве, когда она отвергает случаи вмешательства в политику других государств, Лавров отметил, что корреспондент, вероятно, имел в виду западное сообщество. "И даже в западном сообществе есть немало деятелей, которые имеют здравый ум и незашоренный взгляд. Вот, например, мой сосед Борис Джонсон недавно заявил, что у него нет доказательств, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Британии из Евросоюза", – заявил Лавров.Глава форин-офиса ответил на эту реплику молниеносно: "Не было успешного вмешательства, я думаю, – это подходящая фраза". Он также подчеркнул, что считает важным, чтобы Москва признала попытки в референдум по вопросу выхода Великобритании из состава Евросоюза. "Какими бы они ни были, они оказались не успешными. Мне кажется, что если бы эти попытки возымели успех, все было бы совсем иначе. К сожалению, было очень много свидетельств вмешательства России в выборы в Германии, Дании, Франции, Соединенных Штатах Америки", – заявил Борис Джонсон.Лавров в очередной раз напомнил коллеге, что обвинения необходимо подкреплять фактами. «Без фактов говорить очень трудно. Я думаю, что вы там придумали себе это все в вашей западной компании и, к сожалению, вы сейчас находитесь в плену у этой темы, очень трудно слезть с забора, на который вы забрались», – заявил глава российского МИД.Впрочем, Джонсон заявил, что готов по призыву своего российского коллеги перевернуть страницу, связанную с проблемой вмешательства России в дела западных стран, в том числе, Великобритании. "Я разделяю точку зрения Сергея Лаврова. Я надеюсь, что эта страница может быть перевернута, что мы можем двигаться вперед. Подобные попытки вмешательства должны остаться в прошлом", – сказал Джонсон.