Каток по встречке и другие...

За пару дней регистратор липчанина зафиксировал множество грубейших нарушений правил дорожного движения.

"Катком по встречке и другие" - так названа нарезка из записей авторегистратора, сделанных в Липецке и его окрестностях. Всего за пару дней автор видео стал свидетелем множества грубейших нарушений правил дорожного движения, из которых первое - движение дорожного катка по встречной полосе - самое невинное.



На записи не только езда по встречной полосе, здесь и проезд на красный сигнал светофора, и выскакивающие под колеса пешеходы, и езда по тротуарам, и усеянные слетевшими с дороги фурами кюветы.



Видимо за словом "другие" автор ролика хотел поставить выражение, отлично характеризующий манеру поведения множества участников дорожного движения в Липецке.

