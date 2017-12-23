Происшествия

сегодня, 10:14

Каток по встречке и другие...

21 2583
#правила дорожного дижения
2
Каток по встречке и другие...

За пару дней регистратор липчанина зафиксировал множество грубейших нарушений правил дорожного движения.

"Катком по встречке и другие" - так названа нарезка из записей авторегистратора, сделанных в Липецке и его окрестностях. Всего за пару дней автор видео стал свидетелем множества грубейших нарушений правил дорожного движения, из которых первое - движение дорожного катка по встречной полосе - самое невинное.

На записи не только езда по встречной полосе, здесь и проезд на красный сигнал светофора, и выскакивающие под колеса пешеходы, и езда по тротуарам, и усеянные слетевшими с дороги фурами кюветы.

Видимо за словом "другие" автор ролика хотел поставить выражение, отлично характеризующий манеру поведения множества участников дорожного движения в Липецке.
21 2583
#правила дорожного дижения
2

Комментарии (21)

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Закономерно...

18 минут назад
Город идиотов...
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Magnuss

32 минуты назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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ух

56 минут назад
Тот, Ты прсто дряхлеешь на глазах со своим большим стажем и у тебя геморрой,который не дает покоя твоему тупеющему мозгу!
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для тебя ТОТ

сегодня, 15:31
можешь засунуть в опу свой водительский стаж и все остальные познания за компании ДТП морги и автокатастрофы ну и как то ужиться с ними в своей опе и остальными прелестями своего ГОРОДА !
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Тот

сегодня, 14:33
У меня водительский стаж больше, чем проживают на этом свете пара малолетних дебила, осуждающих автора ролика. В России каждый год в ДТП погибает около 30'000 человек. Это больше, чем за всю военную компанию в Афгане! Малолетние неграмотные школяры, прежде чем оставлять свои дебильные комменты необходимо подтянуть успеваемость по русскому языку. Для особо тупых и упёртых (с никами: Я, миротворец, ты, пофиг, Автору ролика, ух) внести в школьную программу обязательное принудительное посещение травмотологических и * отделений больниц, где врачи пытаются спасти жизни людям покалеченным в ДТП, а также экскурсии по моргам с внимательным осмотром тел погибших в автокатастрофах.
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Ветеран вс ссср

сегодня, 14:13
Полное безобразие и безответственность властей города, везде сплошной лёд и нет ни идной машины которая бы посыпала скользкие участки..
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ух

сегодня, 14:06
Автору ролика, Покури пичужечку.....
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Однако

сегодня, 14:01
почаще и побольше снимать и выкладывать. Зае..ли уже. Неудачники в жизни хоть на дороге представляют себя королями жизни-им правила не писаны. Ну значит будет,как минимум ,штраф прописан!!!! Эти ушлепки создают пробки, аварийные ситуации,невроз у остальных участников.
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skrip

сегодня, 13:06
P.S-К стати теперь можете наступить мне на ботинок ,потому что я уже плюнул вам на спину
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skrip

сегодня, 13:03
Проснулась гопота Липецкая.Перекресток Космонавтов Циалковского один из не многих где уроды пользующиеся тем что остается место лезут в третий ряд считая всех остальных присутствующих отстоем.,а потом всеми правдами и не правдами лезут в ряд .Когда стоят гаишники все как шёлковые .Поэтому и получается что стадо баранов постоянно нуждается в пастухах.Скорей бы на перекрёстках поставили камеры которые будут фиксировать выезд на перекресток как под запрещающий так и очерёдность проезда.
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