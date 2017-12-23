Происшествия
сегодня, 10:14
Каток по встречке и другие...
21 2583
За пару дней регистратор липчанина зафиксировал множество грубейших нарушений правил дорожного движения.
"Катком по встречке и другие" - так названа нарезка из записей авторегистратора, сделанных в Липецке и его окрестностях. Всего за пару дней автор видео стал свидетелем множества грубейших нарушений правил дорожного движения, из которых первое - движение дорожного катка по встречной полосе - самое невинное.
На записи не только езда по встречной полосе, здесь и проезд на красный сигнал светофора, и выскакивающие под колеса пешеходы, и езда по тротуарам, и усеянные слетевшими с дороги фурами кюветы.
Видимо за словом "другие" автор ролика хотел поставить выражение, отлично характеризующий манеру поведения множества участников дорожного движения в Липецке.
На записи не только езда по встречной полосе, здесь и проезд на красный сигнал светофора, и выскакивающие под колеса пешеходы, и езда по тротуарам, и усеянные слетевшими с дороги фурами кюветы.
Видимо за словом "другие" автор ролика хотел поставить выражение, отлично характеризующий манеру поведения множества участников дорожного движения в Липецке.
21 2583
Закономерно...
Magnuss
ух
для тебя ТОТ
Тот
Ветеран вс ссср
ух
Однако
skrip
skrip