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сегодня, 10:24

США ввели санкции против 10 криминальных авторитетов из бывшего СССР

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#СССР #санкции #США
США ввели санкции против 10 криминальных авторитетов из бывшего СССР

Сегодня Офис по контролю над иностранными активами Министерства финансов США внёс в список санкций десять физических лиц и два субъекта, которые связаны с ворами в законе.

Американское министерство финансов расширило санкционный список, внеся в него десять граждан с территорий бывшего СССР, среди которых четыре россиянина, а также две компании из РФ, - пишет "Российская газета".

"Сегодня департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США внес в список санкций 10 физических лиц и два субъекта, связанных с ворами в законе", - отмечается на сайте ведомства. В частности, в список за действия "по указанию преступной организации или от ее имени" попали Захарий Калашов, Василий Христофоров, Кочубек Калбаев, Лаша Шуханашвили, Владислав Леонтьев, Юрий Пичугин, Владимир Тюрин. За предоставление материальной или юридической поддержки криминальным группировкам в список включены Гафур Рахимов, Алимжан Тохтахунов, Рубен Татулян, а также контролирующиеся последним отель "Весна" в Сочи и ООО "Новый век медиа", зарегистрированное в Москве.

В минфине США отметили, что эти меры направлены на борьбу с транснациональной преступной организацией и ворами в законе. В частности, "это действие вводит запрет гражданам США совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США".
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#СССР #санкции #США

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