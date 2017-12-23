Общество

сегодня, 09:38

Завтра на нескольких улицах города отключат воду

5 1633
#водоснабжение
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Завтра на нескольких улицах города отключат воду

 АО "ЛГЭК" сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 24 декабря будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

24.12.2017 г. с 09:00 до 20:00  ул. Флерова, 1, 15 ; ул.3 Сентября, 5, 17, 26 ; ул.Чехова, 2а, 8, 10 ; ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 2а/1, 15, 17, 189, 21, 23, 25, 27 ; ул.Никитина, 14, 16 ; ул. Тимирязева, 4.

Подвоз воды : ул. 3 Сентября, 26 (Изолятор временного содержания), по заявкам потребителей.

5 1633
#водоснабжение
1

Комментарии (5)

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Magnuss

32 минуты назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Вася

сегодня, 13:44
Когда включат наконец отопление?!!
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Идиоты

сегодня, 12:00
а мы еще и 31 отключим!
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,

сегодня, 11:59
ПРОДЛИТЬ МАРШРУТ №315 ДО АРШИНА, НАРОД ГОЛОСУЕМ, ПОЖ-ТА http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html
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WAX

сегодня, 11:19
Дней больше нет в воскресенье на 11 часов отключить идиоты.
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