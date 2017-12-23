Завтра на нескольких улицах города отключат воду

АО "ЛГЭК" сообщает, что для производства работ на сетях водоснабжения 24 декабря будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям, а также возможно повышение мутности питьевой воды после окончания работ:

24.12.2017 г. с 09:00 до 20:00 ул. Флерова, 1, 15 ; ул.3 Сентября, 5, 17, 26 ; ул.Чехова, 2а, 8, 10 ; ул. 30 лет ВЛКСМ, 2, 2а, 2а/1, 15, 17, 189, 21, 23, 25, 27 ; ул.Никитина, 14, 16 ; ул. Тимирязева, 4. Подвоз воды : ул. 3 Сентября, 26 (Изолятор временного содержания), по заявкам потребителей.