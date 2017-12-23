Погода в Липецке

сегодня, 11:24

Атлантический циклон вернет в Липецкую область тепло

5 1257
#потепление
Атлантический циклон вернет в Липецкую область тепло

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя. 

Ветер юго-западный, 13-18 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. Температура ночью от -5 до -7 градусов, днем около нуля.

 

5 1257
#потепление

Комментарии (5)

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Magnuss

29 минут назад
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma
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Неавтофанат

сегодня, 13:08
Ездюк, а может спамер тоже против?
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Ездюк

сегодня, 12:03
Ради спамера про 315 проголосовал против
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,

сегодня, 11:58
ПРОДЛИТЬ МАРШРУТ №315 ДО АРШИНА, НАРОД ГОЛОСУЕМ, ПОЖ-ТА http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html
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метеогадатель

сегодня, 11:55
чушь как всегда, завтра будет такая же погода, как сегодня.
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