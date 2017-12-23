Атлантический циклон вернет в Липецкую область тепло

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем смешанные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер юго-западный, 13-18 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем от -2 до +3 градусов. В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. Температура ночью от -5 до -7 градусов, днем около нуля.