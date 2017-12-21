Липецкая область в течение всего года входила в пятерку лидеров по ценам

За январь-ноябрь было обследовано 5013 предприятий торговли.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, Липецкая область традиционно относится к числу регионов с самыми низкими потребительскими ценами.



В настоящее время ежедневным мониторингом цен на социально значимые продукты в торговых предприятиях, включая выходные и праздничные дни, охвачены все территории области, в том числе и самые отдаленные поселения. Мониторинг цен осуществляется в федеральных сетевых предприятиях торговли, магазинах шаговой доступности, объектах нестационарной торговли, розничных рынках. Всего за январь-ноябрь текущего года обследовано свыше 5 тысяч (5013) предприятий торговли, из которых 56% – в сельской местности. По фактам необоснованного повышения отпускных цен и применения высоких торговых надбавок управлением систематически направлялись материалы в адрес Прокуратуры Липецкой области и Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области для принятия мер реагирования.



По данным Росстата (на 11 декабря) по уровню средних потребительских цен из 24 наименований социально значимых продуктов питания по 16-ти наш регион занимал лидирующие позиции (1-3 места) среди субъектов ЦФО. По стоимости условного минимального продовольственного набора, так называемой продовольственной корзины, Липецкая область в течение всего текущего года входила в пятерку лидеров среди 85 субъектов России.



