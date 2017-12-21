Общество
24 минуты назад
Липчане просят продлить два автобусных маршрута
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Речь о №315 и №330.
Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» после сообщения о том, что мэрия Липецка дала положительный ответ на предложение продлить маршрут автобуса №325 до микрорайона «Елецкий», вынесли на обсуждение сразу две транспортные инициативы. Авторы просят поддержать их идеи о коррективе маршрутов уже двух городских автобусов.
Сергей Сумец предлагает продлить маршрут автобуса №315 до магазина «Аршин». Автор указывает, что многим людям приходится добираться до этого магазина с пересадкой. И, к тому же, единственный автобус, который идет до Аршина (№36), ходит нечасто.
Ольга Колобовникова считает, что стоит откорректировать маршрут автобуса №330 и пустить его до 29-го микрорайона. Липчанка обращает внимание, что людям очень неудобно добираться с новых микрорайонов, например, до областной поликлиники и далее. Это либо движение с пересадкой на другой автобус, либо - несколько микрорайонов пешком, что очень тяжело для родителей с маленькими детьми и людей пожилого возраста.
Предложения о продлении маршрутов автобусов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 января. Если каждая инициатива соберет не менее 500 положительных откликов, то идеи рассмотрят в мэрии Липецка.
Сергей Сумец предлагает продлить маршрут автобуса №315 до магазина «Аршин». Автор указывает, что многим людям приходится добираться до этого магазина с пересадкой. И, к тому же, единственный автобус, который идет до Аршина (№36), ходит нечасто.
Ольга Колобовникова считает, что стоит откорректировать маршрут автобуса №330 и пустить его до 29-го микрорайона. Липчанка обращает внимание, что людям очень неудобно добираться с новых микрорайонов, например, до областной поликлиники и далее. Это либо движение с пересадкой на другой автобус, либо - несколько микрорайонов пешком, что очень тяжело для родителей с маленькими детьми и людей пожилого возраста.
Предложения о продлении маршрутов автобусов будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 января. Если каждая инициатива соберет не менее 500 положительных откликов, то идеи рассмотрят в мэрии Липецка.
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