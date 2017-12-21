Происшествия

49 минут назад

Попавший под колеса липецкого автобуса юноша был пьян

2 1688
#ДТП
Попавший под колеса липецкого автобуса юноша был пьян

В МУП «Липецкпассажиртранс» получили данные судебных медиков.

Как уже сообщал GOROD48, 10 ноября автобус муниципального маршрута №19 в поселке ЛТЗ задавил 21-летнего жителя улицы Жуковского.

Эта история стала резонансной во многом из-за того, что смертельное ДТП случилось в полдень, а личность погибшего была установлена только вечером. К тому же юноша был задавлен прямо на остановке.

Руководители МУП «Липецкпассажиртранс», которые сразу выехали на место происшествия, выяснили, что молодой человек стоял на остановке, держась рукой за опору уличного освещения. Его покачивало из стороны в сторону. Когда автобус тронулся, парень вдруг оторвался от столба и упал под его задние колеса, которые размозжили ему голову.

По данному факту полиция начала проверку. Ее осложняло то, что следствие долго ждало данных гистологического исследования внутренних органов потерпевшего на наличие следов алкоголя и наркотиков. И вот судебные медики пришли к выводу, что молодой человек перед смертью находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Так как он упал именно под задние колеса тронувшегося с остановки автобуса, водитель не смог предотвратить наезд на внезапно возникшее препятствие.
2 1688
#ДТП

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

8 минут назад
премия дарвина, не зарекайся!
ответить

премия дарвина

24 минуты назад
так обожраться это талант.
ответить

Еще в рубрике

Двое молодых липчан по ночам потрошили автомобили
#кража
3
Двое молодых липчан по ночам потрошили автомобили

сегодня, 09:02

Происшествия
78-летняя женщина попала под колеса «ВАЗа»
#авария #ДТП
3
78-летняя женщина попала под колеса «ВАЗа»

сегодня, 08:26

Происшествия
Иномарка сбила женщину на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком
#авария #ДТП
31
Иномарка сбила женщину на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком

вчера, 16:58

Происшествия
Сбивший насмерть 27-летнего мужчину водитель задержан
#авария #ДТП
26
Сбивший насмерть 27-летнего мужчину водитель задержан

вчера, 16:31

Происшествия
Гражданин Армении не смог подкупить леди в погонах
#дача взятки #проверка #суд
27
Гражданин Армении не смог подкупить леди в погонах

вчера, 15:39

Происшествия
71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке
#авария #ДТП
30
71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке

вчера, 14:53

Происшествия