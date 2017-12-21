Попавший под колеса липецкого автобуса юноша был пьян

В МУП «Липецкпассажиртранс» получили данные судебных медиков.

Как уже сообщал GOROD48, 10 ноября автобус муниципального маршрута №19 в поселке ЛТЗ задавил 21-летнего жителя улицы Жуковского.



Эта история стала резонансной во многом из-за того, что смертельное ДТП случилось в полдень, а личность погибшего была установлена только вечером. К тому же юноша был задавлен прямо на остановке.



Руководители МУП «Липецкпассажиртранс», которые сразу выехали на место происшествия, выяснили, что молодой человек стоял на остановке, держась рукой за опору уличного освещения. Его покачивало из стороны в сторону. Когда автобус тронулся, парень вдруг оторвался от столба и упал под его задние колеса, которые размозжили ему голову.



По данному факту полиция начала проверку. Ее осложняло то, что следствие долго ждало данных гистологического исследования внутренних органов потерпевшего на наличие следов алкоголя и наркотиков. И вот судебные медики пришли к выводу, что молодой человек перед смертью находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Так как он упал именно под задние колеса тронувшегося с остановки автобуса, водитель не смог предотвратить наезд на внезапно возникшее препятствие.