Двое молодых липчан по ночам потрошили автомобили

Полицейские раскрыли две кражи из автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 20 декабря в полицию с заявлением о краже аккумуляторов из автомобилей "DAF-XF 95.430" и "DAF-XF 105-460" обратился 61-летний пенсионер. По словам липчанина, машины разукомплектовали на улице Московской в ночь с 19 на 20 декабря.

В этот же день с заявлением о краже аккумуляторов из автомобиля "Фотон" на улице Меркулова полицию обратился 38-летний горожанин.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны предполагаемые участники преступления – двое неработающих липчан, 23-х и 19-ти лет.

Возбуждены уголовные дела. Расследования проводят Отделы полиции № 2 и № 7 УМВД России по Липецку.

Устанавливается причастность задержанных молодых людей к серии аналогичных преступлений, совершенных в областном центре.