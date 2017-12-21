Происшествия

сегодня, 09:02

Двое молодых липчан по ночам потрошили автомобили

3 878
#кража
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Двое молодых липчан по ночам потрошили автомобили

Полицейские раскрыли две кражи из автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 20 декабря в полицию с заявлением о краже аккумуляторов из автомобилей "DAF-XF 95.430" и "DAF-XF 105-460" обратился 61-летний пенсионер. По словам липчанина, машины разукомплектовали на улице Московской в ночь с 19 на 20 декабря.

В этот же день с заявлением о краже аккумуляторов из автомобиля "Фотон" на улице Меркулова  полицию обратился 38-летний горожанин.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны предполагаемые участники преступления – двое неработающих липчан, 23-х и 19-ти лет.

Возбуждены уголовные дела. Расследования проводят Отделы полиции № 2 и № 7 УМВД России по Липецку.

Устанавливается причастность задержанных молодых людей к серии аналогичных преступлений, совершенных в областном центре.

3 878
#кража
1

Комментарии (3)

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Ххх

3 минуты назад
Потрошителей к отпетушителю!
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12

18 минут назад
Опущенец Наливкин с моторного 13
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отпетушитель

сегодня, 09:13
превратить двух молодых липчан в двух молодых петухов, новый год же скоро, всякие чудеса случаются! даже такие
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