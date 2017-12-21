78-летняя женщина попала под колеса «ВАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 декабря в Липецке в 7.10 на автодороге Орел – Тамбов 38-летний водитель автомобиля «Датсун» допустил наезд на 38-летнюю женщину, которая с травмой госпитализирована.

В Ельце на автодороге «Дон» 38-летний водитель «ВАЗ-21214» допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.

В Грязях на улице 30 лет Победы 50-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на 30-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 11514 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 984, неиспользование ремней безопасности – 54, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.