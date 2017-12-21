Происшествия

22 минуты назад

78-летняя женщина попала под колеса «ВАЗа»

310
#авария #ДТП
1
78-летняя женщина попала под колеса «ВАЗа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 декабря в Липецке в 7.10 на автодороге Орел – Тамбов 38-летний водитель автомобиля «Датсун» допустил наезд на 38-летнюю женщину, которая с травмой госпитализирована.

В Ельце на автодороге «Дон» 38-летний водитель «ВАЗ-21214» допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.

В Грязях на улице 30 лет Победы 50-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на 30-летнюю женщину, которая с травмами госпитализирована.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 11514 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 984, неиспользование ремней безопасности – 54, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 48.

310
#авария #ДТП
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Иномарка сбила женщину на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком
#авария #ДТП
28
Иномарка сбила женщину на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком

вчера, 16:58

Происшествия
Сбивший насмерть 27-летнего мужчину водитель задержан
#авария #ДТП
26
Сбивший насмерть 27-летнего мужчину водитель задержан

вчера, 16:31

Происшествия
Гражданин Армении не смог подкупить леди в погонах
#дача взятки #проверка #суд
26
Гражданин Армении не смог подкупить леди в погонах

вчера, 15:39

Происшествия
71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке
#авария #ДТП
29
71-летняя пенсионерка получила травму в липецкой маршрутке

вчера, 14:53

Происшествия
Липчанин полгода получал пенсию мертвой матери
#пенсия #мошенничество
17
Липчанин полгода получал пенсию мертвой матери

вчера, 14:08

Происшествия
Лебедянский садист попросил его расстрелять за зверское избиение сожительницы
#Максим Грибанов #семейное насилие
459
Лебедянский садист попросил его расстрелять за зверское избиение сожительницы

вчера, 11:36

Происшествия