Ольга Митрохина: «Преграды — лишь дополнительный стимул к достижениям»

20 декабря ПАО «Липецккомбанк», входящий в Банковскую группу ЗЕНИТ, отпраздновал своё 27-летие.

Свой День рождения банк отмечал в компании с 15 талантливыми липецкими школьниками — победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике, их педагогами, руководством департамента образования Липецка в лице его зампредседателя Юлии Паньковик и спортсменами волейбольного клуба «Липецк».

Традиция поощрения будущих экономистов именными стипендиями появилась в год 15-летия «Липецккомбанка», и вот уже 12 лет ей не изменяют. В течение полугода школьники получают ежемесячно по 1000 рублей от «Липецккомбанка». Причём некоторые из детей становятся стипендиатами несколько лет подряд. Так, среди награждённых в этом году одиннадцатиклассник Данил Дорохов, который уже третий раз становится стипендиатом. Знания мальчика в области экономики уже отмечены не только на липецком, но и на всероссийском уровне — по итогам открытого очного чемпионата МГУ по экономике парень дважды становился членом так называемого «Золотого запаса России». Десятиклассницу Анну Антипову наградили стипендией от «Липецккомбанка» во второй раз. Девочка вошла пятёрку лучших в своей параллели по итогам муниципального этапа олимпиады по экономике. Анна — живой пример того, что талантливый человек талантлив во всем: стипендию для молодых экономистов от «Липецккомбанка» десятиклассница тратит на ещё одно своё увлечение — игру на гитаре.









А волейбольный клуб «Липецк» в день рождения «Липецккомбанка» получил сертификат на 1 миллион рублей.

По словам директора липецкого волейбольного клуба Романа Приставакина, эти средства пойдут на текущую деятельность клуба, в том числе расходы на участие в Чемпионате России и Кубке России среди женских команд.

— Приятно видеть тех, кто своим трудом, своим упорством достигает вершин, и стимулировать эти достижения, — отметила генеральный директор ПАО «Липецккомбанк», заместитель Председателя Правления Липецкого отделения РСПП, доктор экономических наук, профессор Ольга Николаевна Митрохина. — Дарить подарки в День рождения стало уже нашей доброй традицией. Когда-то мы начинали с поддержки школьников, потом стали поощрять студентов, теперь поддерживаем ещё и спортсменов.

Кстати, сама Ольга Николаевна в честь Дня рождения банка получила в подарок «Билет почётного болельщика», дающий право на посещение всех матчей волейбольного клуба.

Липецккомбанк, отметивший своё 27-летие, — один из старейших региональных банков и ровесник всех рыночных преобразований в нашей стране. Сегодня уже мало кто помнит, что в начале 90-х в нашем регионе было 9 самостоятельных кредитных организаций. Липецккомбанк не только выжил, он во все — даже самые непростые времена — был ответственным и честным перед своими клиентами и сегодня продолжает расти, развиваться и оставаться надёжным другом и партнёром для многих липчан.

В честь Дня рождения банка мы побеседовали с генеральным директором ПАО «Липецккомбанк» Ольгой Митрохиной.

— Ольга Николаевна, с какими итогами банк подошёл к очередному празднику?

— Уходящий 2017-й год не всегда был простым. Общее экономическое положение в стране диктует свои условия, в том числе и на банковском рынке. Тем не менее, я с уверенностью могу сказать, что Банк с честью преодолевает все возникающие перед ним преграды, которые являются лишь дополнительным стимулом к дальнейшим достижениям.

По состоянию на 1 октября этого года, в рейтинге крупнейших банков России, подготовленным Центром Экономического Анализа Интерфакс, ПАО «Липецккомбанк» занял 144-е место по чистым активам; 171-е место по размеру собственного капитала; 94-е место по размеру средств физических лиц. И всё это не просто сухие цифры — это каждодневная работа нашего дружного коллектива.

Оглядываясь назад, стоит отметить, что в этом году в нашей совместной работе у нас многое получилось. Это было бы невозможно без ощутимой поддержки коллектива – команды высоких специалистов и профессионалов своего дела. Внутреннее единство и сплоченность всегда являлись нашей отличительной чертой, помогавшей в любые периоды развития Банковской группы. Хочется выразить благодарность каждому сотруднику: ваш вклад в общее дело крайне важен и значим для Банка.



Дорогие коллеги! Желаю вам, конечно же, новых профессиональных успехов: чтобы та высокая планка, которая была поставлена вами, сохранялась и в будущем году. Но самое главное, хочу пожелать того, что придает сил в любых начинаниях, — благополучия в доме, здоровья, любви! Пусть все это вдохновляет вас на новые свершения! С праздником!

— Банк — это не только коллектив, но и его клиенты. Вот уже много лет ПАО «Липецккомбанк» доверяют сотни тысяч людей — причём не только липчан, но и жителей других регионов.

— Действительно, на сегодняшний день количество клиентов-юридических лиц, обслуживающихся в Банке, превысило 4 тысячи. На «зарплатный проект» Банком привлечено 1 604 корпоративных клиентов.

Количество наших клиентов-физических лиц, по последним данным, составляет 196 тысяч человек, количество активных пластиковых карт – 188 тысяч. Число проведенных коммунальных и прочих платежей по картам с начала 2017 года приближается к 3 миллионам, а общее количество операций по картам за этот год составило 16,6 миллиона.

Расширяется и наша банковская сеть: количество точек продаж ЛКБ в 2017 году составляет 25 единиц, в том числе 2 филиала и 22 офиса. Количество установленных ЛКБ банкоматов достигло 186 единиц, POS-терминалов – 1 501 единиц, платежных терминалов – 43 единицы. Количество торговых точек, оборудованных нашими POS-терминалами, - 1279.

По прогнозам, кредитный портфель Банка на конец года достигнет 17,3 миллиарда рублей, в том числе корпоративный кредитный портфель – 9,1 миллиарда рублей, розничный кредитный портфель – 2,3 миллиарда рублей. А общий объём средств физических лиц, доверенных Банку, составляет порядка 15 миллиардов рублей. В 2017 году «Липецккомбанк» планирует получить по итогам года чистую прибыль в размере 389 миллионов рублей.

Растет число клиентов-физических лиц, подключивших систему «Интернет-Банк», на сегодня их количество превысило 86 тысяч человек, с начала года прирост составил 16 тысяч человек. С каждым днём всё больше людей отдают свои предпочтения дистанционному получению банковских услуг, ценя своё время. Сервис СМС-Банк оценили по-достоинству уже более 95 тысяч клиентов. В сентябре ПАО "Липецккомбанк" (Банковская группа ЗЕНИТ) объявил о запуске Мобильного Банка. Теперь клиенты ЛКБ, которые пользуются современными смартфонами, могут скачать на свой телефон удобное мобильное приложение для платформ Android и Apple. И Мобильным банком уже регулярно пользуется более 8 тысяч клиентов.

Годовой оборот банка по торговому эквайрингу за 2017 год составит 3 миллиарда рублей.

​— В уходящем 2017 году ПАО «Липецккомбанк» реализовывал массу новых проектов. Расскажите об основных.

— В октябре этого года Липецккомбанк был включен в список уполномоченных банков в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной Федеральной корпорацией «МСП».

В полном объеме запущен проект по выпуску карт платёжной системы МИР для работников бюджетной сферы, студентов, пенсионеров. До конца года планируется завершить замену карт по всем бюджетным категориям. В настоящее время уже выпущено более 50 тысяч карт МИР.

Завершены процессы сертификации эквайринга бесконтактных карт Visa и Mastercard. До конца года 35% терминального парка ЛКБ будет обслуживать бесконтактные карты.

Кроме того, до конца года в планах Банка завершить процесс сертификации эмиссии бесконтактных карт в ПС Visa, Mastercard, Мир и выпустить пилотную партию бесконтактных карт.

Как мы уже говорили, в этом году внедрен проект мобильного приложения для операций с пластиковыми картами.

Совместно с администрацией города Липецка, Банк принял участие в проекте автоматизированной оплаты проезда, реализованной на городском пассажирском транспорте Липецка с использованием транспортной карты.

Реализован проект по выпуску карт Priority Pass. А ещё в декабре мы планируем осуществить запуск в промышленную эксплуатацию технологии 3-D Secure в ПС Visa, Mastercard и Мир.

— В этом году у вас круглая дата: ровно 10 лет назад, в 2007-м году ЛКБ вошёл в состав Банковской Группы ЗЕНИТ, для которой слова «социальная ответственность бизнеса» — не пустой звук. Руководство и сотрудники ПАО «ЛКБ» сопричастны добрым делам Банковской Группы ЗЕНИТ. На чем основана благотворительная программа банка?

— Действительно, основой благотворительной программы нашего банка является участие в проектах Банковской группы ЗЕНИТ. Благотворительные пожертвования пользователей банковских карт «Подари детям улыбку» и «Регби – детям России» направляются в Российскую общественную организацию «Операция Улыбка» и Национальный благотворительный фонд развития детского регби.

Есть у нас и личные наработки. Так, мы поддерживаем талантливых школьников — победителей предметных олимпиад по экономике и математике. Традиционно реализуем программу именных стипендий в ведущих университетах региона.

В этом году впервые мы начали оказывать поддержку волейбольному клубу «Липецк». В Липецке волейбол давно и прочно завоевал сердца любителей спорта. Надеемся, что среди них много наших клиентов, которые оценят наш вклад в развитие липецкого спорта!

Благотворительных инициатив очень много. По зову сердца наши сотрудники не раз направляли помощь на лечение своих коллег, членов их семей и даже вовсе незнакомых, попавших в беду людей. И таких примеров очень много.

— Впереди новогодние праздники, что пожелаете читателям?

— Все мы, независимо от возраста, на Новый Год ждем чуда. Пусть все плохое останется позади, а хорошее непременно случится с вами и вашими близкими. Желаю всем добра, здоровья, а как руководитель кредитной организации – финансовой стабильности!

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