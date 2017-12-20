Происшествия

40 минут назад

Иномарка сбила женщину на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком

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#авария #ДТП
Иномарка сбила женщину на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком

Пострадавшая госпитализирована с серьезными травмами.

Сегодня утром под Липецком на 300-м километре трассы «Орел-Тамбов» автомобиль «Датсун» сбил 38-летнюю женщину.

Как стало известно GOROD48, женщина переходила дорогу по «зебре», но водитель ее заметил. Удар был такой силы, что женщина проломила  головой лобовое стекло автомобиля.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей сочетанную травму. С этим предварительным диагнозом она была госпитализирована.

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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Водятел

19 минут назад
ОПУБЛИКОВАНО СЕГОДНЯ В 16.16 часов. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 декабря в Липецке стартует двухдневное профилактическое мероприятие, местом проведения которого станет участок федеральной автодороги Орел – Тамбов. Автоинспекторы будут выявлять нарушения ПДД, особое внимание уделяя водителям, выезжающим на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД и нарушающим правила обгона. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ УЖЕ ЕСТЬ.
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Калдырь

23 минуты назад
женщина переходила дорогу по «зебре», но водитель ее заметил и решил, что пришло время заменить лобовое стекло.Удар был такой силы, что женщина проломила головой лобовое стекло автомобиля.
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нах

25 минут назад
"женщина переходила дорогу по «зебре», но водитель ее заметил"- ага, заметил и поэтому долбанул ее с такой силой, что она головой проломила лобовое стекло! Видать водитель искал, кто бы проломил ему лобовое стекло!
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Учитель русского языка.

26 минут назад
Женщина переходила дорогу по "зебра", но водитель её заметил.Это как понять?Типа кабан шёл по кукурузе,но охотник его заметил?
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гость1

26 минут назад
Но водитель ее заметил))) И по этому удар был сильный))
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отпетушитель

28 минут назад
водителю засунуть в его суэцкий канал полосатую ментовскую палку и отпустить! чтобы внимательнее был
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