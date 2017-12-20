Иномарка сбила женщину на трассе «Орел-Тамбов» под Липецком

Пострадавшая госпитализирована с серьезными травмами.

Сегодня утром под Липецком на 300-м километре трассы «Орел-Тамбов» автомобиль «Датсун» сбил 38-летнюю женщину.

Как стало известно GOROD48, женщина переходила дорогу по «зебре», но водитель ее заметил. Удар был такой силы, что женщина проломила головой лобовое стекло автомобиля.

Прибывшие медики диагностировали у пострадавшей сочетанную травму. С этим предварительным диагнозом она была госпитализирована.