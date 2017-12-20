Происшествия

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Сбивший насмерть 27-летнего мужчину водитель задержан

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#авария #ДТП
Сбивший насмерть 27-летнего мужчину водитель задержан

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Липецка, который вчера вечером в поселке Новая Жизнь на своем автомобиле сбил насмерть 27-летнего мужчину и скрылся с места аварии. 

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в отношении задержанного 24-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что около 18 часов 19 декабря на 12-м километре трассы «Липецк-Грязи» подозреваемый, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», на пешеходном переходе допустил наезд на 27-летнего жителя города Грязи, который от полученных травм скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся. 

Машину водителя нашли вчера вечером почти сразу после ДТП, а сегодня утром водитель явился в полицию после чего был задержан. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД собираются возбудить административное дело по ч.2. ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).

Сотрудники полиции просят свидетелей и очевидцев ДТП позвонить в УМВД России по  Липецку по телефонам: 25-92-49, 25-92-25, 25-91-11 или 02.

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#авария #ДТП

Комментарии (10)

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311

14 минут назад
Ф.И.О этого презерватива в студию.
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Э?

33 минуты назад
ц, а славяне как по твоему выглядят?
ответить

инкогнито

35 минут назад
Кто-то, где же ты живёшь? ( удиви)
ответить

ц

41 минуту назад
инкогнито , аэт ты арийца описал
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владимир

42 минуты назад
Лишить прав пожизненно, минимум 10 лет лишения свободы. Это самое мягкое наказание!!!
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Кто-то

43 минуты назад
Мне даже теперь на улицу выходить (я рядом с ним живу)
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инкогнито

45 минут назад
нет * славянин ваш русский . голубоглазый,блондин
ответить

Житель

45 минут назад
Протрезвел - явился?
ответить

123

51 минуту назад
ХАЧ какой нибудь?
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Липрс

54 минуты назад
тазоводы...бинн
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