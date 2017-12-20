Сбивший насмерть 27-летнего мужчину водитель задержан

Сотрудники полиции задержали 24-летнего жителя Липецка, который вчера вечером в поселке Новая Жизнь на своем автомобиле сбил насмерть 27-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в отношении задержанного 24-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования уголовного дела установлено, что около 18 часов 19 декабря на 12-м километре трассы «Липецк-Грязи» подозреваемый, управляя автомобилем «ВАЗ-21140», на пешеходном переходе допустил наезд на 27-летнего жителя города Грязи , который от полученных травм скончался на месте. Подозреваемый с места происшествия скрылся.

Машину водителя нашли вчера вечером почти сразу после ДТП, а сегодня утром водитель явился в полицию после чего был задержан. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, сотрудники ГИБДД собираются возбудить административное дело по ч.2. ст. 12.27 КоАП РФ («Оставление места ДТП»).

Сотрудники полиции просят свидетелей и очевидцев ДТП позвонить в УМВД России по Липецку по телефонам: 25-92-49, 25-92-25, 25-91-11 или 02.