Липецкие автоинспекторы будут выявлять нарушителей ПДД в усиленном режиме

Особое внимание – водителям, выезжающим на встречную полосу с нарушением Правил дорожного движения.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 декабря в Липецке стартует двухдневное профилактическое мероприятие, местом проведения которого станет участок федеральной автодороги Орел – Тамбов. Автоинспекторы будут выявлять нарушения ПДД, особое внимание уделяя водителям, выезжающим на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД и нарушающим правила обгона.

Нарушения водителями правил дорожной безопасности автоинспекторы будут фиксировать при помощи средств видеофиксации путем скрытого несения службы. Всех водителей, пренебрегающих Правилами дорожного движения, дорожные полицейские привлекут к административной ответственности.

По статистике, с начала года на участке автодороги Р-119 Орел – Тамбов, входящего в зону ответственности ОБ ДПС ГИБДД, зарегистрировано 58 ДТП, в которых 25 человек погибли и 67 человек получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП стали нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения.