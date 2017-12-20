Общество

сегодня, 16:16

Липецкие автоинспекторы будут выявлять нарушителей ПДД в усиленном режиме

2 374
Липецкие автоинспекторы будут выявлять нарушителей ПДД в усиленном режиме

Особое внимание – водителям, выезжающим на встречную полосу с нарушением Правил дорожного движения.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 21 декабря в Липецке стартует двухдневное профилактическое мероприятие, местом проведения которого станет участок федеральной автодороги Орел – Тамбов. Автоинспекторы будут выявлять нарушения ПДД, особое внимание уделяя водителям, выезжающим на полосу встречного движения в случаях, запрещенных ПДД и нарушающим правила обгона.

Нарушения водителями правил дорожной безопасности автоинспекторы будут фиксировать при помощи средств видеофиксации путем скрытого несения службы. Всех водителей, пренебрегающих Правилами дорожного движения, дорожные полицейские привлекут к административной ответственности.

По статистике, с начала года на участке автодороги Р-119 Орел – Тамбов, входящего в зону ответственности ОБ ДПС ГИБДД, зарегистрировано 58 ДТП, в которых 25 человек погибли и 67 человек получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами ДТП стали нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения.

2 374

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Евген

4 минуты назад
От паруса в сторону тамбова 10 км скорость 50 и обгон запрещен. С лета разметка и знаки дорожные работы. Ни одного дорожного рабочего там небыло. Покрытие и обзорность отличные. Может это кормушка ГИБДД такая? Кто хоть что то знает про это?
ответить

Водятел

сегодня, 16:26
А как же спец. операция по борьбе с пешеходам, или их еще мало задавали?
ответить

Еще в рубрике

Накануне обильного снегопада предпринимателям напоминают о правилах благоустройства
#снегопад #благоустройство
2
Накануне обильного снегопада предпринимателям напоминают о правилах благоустройства

35 минут назад

Общество
В Липецк идет непогода
#штормовое предупреждение
3
В Липецк идет непогода

43 минуты назад

Общество
Липецкие дети стали реже совершать преступления
#дети #отдых #престпность
4
Липецкие дети стали реже совершать преступления

сегодня, 15:20

Общество
Липецкая область выросла в туристическом рейтинге
#рейтинг #туризм
4
Липецкая область выросла в туристическом рейтинге

сегодня, 15:02

Общество
Интернет и печатные СМИ - «вместо» или «вместе»?
#СМИ
Интернет и печатные СМИ - «вместо» или «вместе»?

сегодня, 14:13

Общество
И клизмы, и концерты: здание «2 в 1» появится в липецкой деревне
#тендер #ремонт
1
И клизмы, и концерты: здание «2 в 1» появится в липецкой деревне

сегодня, 13:56

Общество