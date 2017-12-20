сегодня, 16:16
Липецкие автоинспекторы будут выявлять нарушителей ПДД в усиленном режиме
Особое внимание – водителям, выезжающим на встречную полосу с нарушением Правил дорожного движения.
Нарушения водителями правил дорожной безопасности автоинспекторы будут фиксировать при помощи средств видеофиксации путем скрытого несения службы. Всех водителей, пренебрегающих Правилами дорожного движения, дорожные полицейские привлекут к административной ответственности.
По статистике, с начала года на участке автодороги Р-119 Орел – Тамбов, входящего в зону ответственности ОБ ДПС ГИБДД, зарегистрировано 58 ДТП, в которых 25 человек погибли и 67 человек получили травмы различной степени тяжести.
Основными причинами ДТП стали нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и выезд на полосу встречного движения.
Евген
Водятел