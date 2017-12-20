Происшествия

29 минут назад

Гражданин Армении не смог подкупить леди в погонах

7 312
#дача взятки #проверка #суд
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Гражданин Армении не смог подкупить леди в погонах

За 15 000 рублей бизнесмен хотел откупиться от проверки.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении гражданина Армении. Мужчину привлекли к ответственности за попытку подкупа полицейского, по ч.3 ст.30, ст.291 ч.3 УК РФ

Подсудимый совершил покушение на дачу взятки во время проведения проверки в кафе на 395 км трассы М4 «Дон». Проверка была поручена старшему оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции. В кафе полицейские выявили незаконное осуществление предпринимательской деятельности. Для того, чтобы родственник подсудимого избежал ответственности, гражданин Армении решил дать взятку даме из полиции. Он позвонил ей и предложил 15 000 рублей за «положительные» результаты проверки и то, чтобы полиция на время забыла о существовании кафе. Леди в погонах ответила категорическим отказом, но подсудимый стоял на своем. Он пришел на рабочее место женщины и положил на ее стол 15 000 рублей. Мужчину задержали на месте преступления.

Суд признал гражданина Армении виновным в покушении на дачу взятки и назначил ему наказание в виде штрафа в 40 000 рублей. Приговор уже вступил в законную силу.
7 312
#дача взятки #проверка #суд
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Комментарии (7)

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Юлия Смирнова

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Вопросик

7 минут назад
подсудимый стоял на своем ! йог , что ли ?
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Вопросик

8 минут назад
Где , ОПГ "Цыгане " и Елецкий ОМОН ! Очень хочется узнать их мнение о происшедшем !
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Нонка

12 минут назад
Для черноопых не ясно -что такое патриотизм Ишаки
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ара

14 минут назад
Меня под пинки бросили, чистый пид...сы.
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Мимоходом

15 минут назад
《Он пришел на рабочее место женщины и положил на ее стол 15 000 рублей.》 Вот если бы он положил ЕЕ НА стол, может было бы все иначе...
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хх

19 минут назад
Леди в погонах нужно показать орудие труда, которым род продлевают.
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