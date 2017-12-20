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В Ставрополе людей эвакуируют из 13 соцобъектов

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#Минирование #эвакуация
В Ставрополе людей эвакуируют из 13 соцобъектов

Больницу, пять торговых центров и несколько рынков эвакуируют в Ставрополе после звонков о минировании.

Эвакуация людей проходит в учреждениях образования и здравоохранения, в торговых центрах и на рынках Ставрополя после получения анонимных сообщений о минировании, - сообщили ТАСС в среду в администрации города.

"На данный момент по 13 объектам были сообщения. Поступает информация о минировании различных социальных объектов: учреждений образования, больничных комплексов, рынков, торговых центров. Проводится эвакуация людей", - сообщили в комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города.

В администрации отметили, что "задействуются максимально все силы и средства".

"В органы внутренних дел города Ставрополя поступил ряд анонимных звонков об опасных предметах. В настоящее время сотрудниками полиции совместно с другими экстренными службами проводятся необходимые проверочные мероприятия", - сообщают, в свою очередь, в пресс-службе управления МВД по Ставропольскому краю.
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#Минирование #эвакуация

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